Tötungsdelikt am Ammersee: Bundesweite Fahndung nach Täter

Die Polizei fahndet bundesweit nach dem Mann, der einen 74-Jährigen in seinem Haus in Herrsching am Ammersee getötet haben soll. Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß, eine großangelegte Suche blieb zunächst erfolglos.