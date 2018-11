Tödlicher S-Bahn-Unfall: Zwei Männer wollten Drittem helfen

Nach dem Unfall an einer S-Bahnstation in Frankfurt am Main mit einem getöteten 17-Jährigen aus Hanau und zwei Verletzten hat die Polizei erste Erkenntnisse zum Ablauf des Geschehens. Nach Angaben vom Mittwoch lag am Dienstagnachmittag einer der drei Beteiligten hilflos im Gleis, die beiden anderen wollten Hilfe leisten und gingen deshalb ebenfalls ins Gleis. Noch unklar sei aber, wer im Gleis lag und wer habe helfen wollen.

Von S-Bahn erfasst - Polizei sucht Zeugen

Der 17-Jährige war am Dienstagnachmittag von einer S-Bahn erfasst worden. Er starb noch an der Unfallstelle. Die beiden anderen Personen - zwei 44 Jahre alte Männer ohne festen Wohnsitz - wurden bei dem Unfall verletzt. Einer von ihnen schwer und einer leicht, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Die beiden Männer wurden in unterschiedlichen Krankenhäusern behandelt. Der Lokführer und zwei Reisende am Gleis erlitten einen Schock und mussten ebenfalls behandelt werden.

Die Polizei bittet nun dringend um Zeugenhinweise, um den Ablauf aufklären zu können.