20.07.2019, 14:33 Uhr

Tödlicher Absturz in Tirol: Flugzeug driftete von Route ab

Der Pilot des am Donnerstagabend bei Leutasch abgestürzten Kleinflugzeugs soll sich nicht an die vorgegebene Flugroute gehalten haben. So habe er das Wettersteingebirge nicht passieren können, heißt es verschiedenen Medienberichten zufolge.