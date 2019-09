07.09.2019, 17:21 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Tödliche Unfälle in Tirol: Drei deutsche Bergsteiger verunglückt

In den Tiroler Alpen sind innerhalb eines Tages drei Deutsche tödlich verunglückt. Schlechtes Wetter erschwerte die Rettungseinsätze, wie die österreichische Polizei am Samstag in Innsbruck bekanntgab.