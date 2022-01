Tödliche Schüsse auf Polizisten: Verdächtiger ist polizeibekannt

In der Nacht sind in der Westpfalz zwei Polizisten durch Schüsse getötet worden. Vor ihrem Tod hatten sie Kollegen noch in einem Funkspruch darüber informiert, dass sie in einem Auto totes Wild gefunden hätten. Anschließend hätten sie, wie es heißt, noch ein kurzes "Die schießen" gefunkt.

"Wie eine Hinrichtung"

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte:

"Unabhängig davon, welches Motiv der Tat zugrunde liegt: Diese Tat erinnert an eine Hinrichtung, und sie zeigt, dass Polizistinnen und Polizisten jeden Tag ihr Leben für unsere Sicherheit riskieren. " Bundesinnenministerin Nancy Faeser

Kollegen, die nach den Funksprüchen eintrafen, konnten den beiden jungen Polizisten nicht mehr helfen. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden als Zivilstreife unterwegs. Dabei handelte es sich um eine 24-Jährige Polizeianwärterin und einen 29 Jahre alten Kollegen. Sie stammen beide aus dem Saarland

Ein Verdächtiger ist polizeibekannt

Nach dem, was zunächst über den Hergang bekannt wurde, waren die Beamten wohl schon näher an das Fahrzeug herangetreten und hatten mit der Kontrolle begonnen, als die Schüsse etwa um 4.20 Uhr fielen. Die Beamten der Polizeiinspektion Kusel seien auf einer routinemäßigen Streifenfahrt unterwegs gewesen und hätten den Wagen auf der Kreisstraße 22 in Ulmet gestoppt. Die Täter flohen im Anschluss.

Die Polizei fahndet weiter intensiv nach den Tätern. Ein Verdächtiger ist bereits polizeibekannt. Wie aus Sicherheitskreisen verlautete, war er in der Vergangenheit wegen Unfallflucht aufgefallen. Der Mann soll einen Waffenschein haben.

Die Richtung, in der die Flucht verlief, ist unbekannt. Die Fahndung wurde mittlerweile auch auf das benachbarte Saarland ausgeweitet.

Entsetzte Reaktionen auf den Tod der Polizisten

"Die Tat ist entsetzlich", schrieb die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Onlinedienst Twitter. "Es bestürzt mich sehr, dass zwei junge Menschen im Dienst ihr Leben verloren haben." Ihre Gedanken seien bei den Angehörigen sowie den Kolleginnen und Kollegen der Opfer.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) bezeichnete die Tat als "Angriff auf unseren Rechtsstaat und auf all diejenigen, die ihn tagtäglich mit größtem persönlichem Engagement schützen".

Die Tat könne "sinnloser und abscheulicher" nicht sein, erklärte er. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erklärte, die Tat "erschüttert" und mache "fassungslos".

Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) zeigte sich "tief erschüttert und voller Trauer". "Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen und Liebsten der durch eine Gewalttat im Dienst verstorbenen Kollegen", erklärte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Jörg Radek. Nach diesem "schrecklichen Ereignis" habe es nun höchste Priorität, den Täter dingfest zu machen, um weitere Gefahren für andere zu vermeiden.

Erinnerung an Polizistenmord 2011 in Augsburg

In Rheinland-Pfalz gab es nach Angaben von Landesinnenminister Lewentz zuletzt am 17. März 2010 einen Mord an einem Polizisten. Damals wurde ein Beamter des Spezialeinsatzkommandos bei einer Hausdurchsuchung von einem Mitglied der Rockerbande "Hells Angels" erschossen. Der Rocker wurde wegen "irrtümlich angenommener Notwehr" später freigesprochen.

Auch in Augsburg ist die Betroffenheit groß. Dort war erst im Oktober vergangenen Jahres dem Polizisten Mathias Vieth mit einer Feier gedacht worden, der 2011 bei der Verfolgung von zwei Schwerverbrechern erschossen worden war. Eine junge Kollegin hatte die Tat verletzt überlebt, weil ein Schuss an ihrem Reservemagazin am Gürtel abgeprallt war.

Bei den Beamten des zuständigen Polizeipräsidiums Schwaben-Nord ist die Erinnerung an die Bluttat deshalb heute sofort wieder präsent. Sie drücken den Kollegen im Rheinland ihr Mitgefühl aus: Auf Twitter schreibt ein Sprecher der Augsburger Polizei: "Mit tiefster Erschütterung haben wir von dieser schrecklichen Tat gelesen. Unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei den Familien und Angehörigen, den Freunden und allen Kolleginnen und Kollegen. Wir wünschen allen viel Kraft in dieser schweren Zeit."