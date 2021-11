14.11.2021, 18:24 Uhr

Tödliche Explosion in Liverpool - Anti-Terror-Einheit ermittelt

Bei der Explosion eines Autos in Liverpool ist am Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich am Vormittag vor einer Frauenklinik im Zentrum der nordwestenglischen Stadt. Die Anti-Terror-Polizei übernahm die Ermittlungen.