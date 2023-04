Todesflug Rio-Paris: Airbus und Air France freigesprochen

Der Flugzeugbauer Airbus und die Fluggesellschaft Air France sind wegen des Absturzes einer Maschine 2009 vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen worden. Es gebe keine ausreichenden Beweise für einen direkten Zusammenhang zwischen Entscheidungen von Airbus und Air France und dem Absturz eines Airbus auf dem Weg von Rio de Janeiro nach Paris, bei dem 228 Menschen ums Leben kamen, erklärte ein französisches Gericht am Montag. Angehörige von Absturzopfern brachen in Schluchzen aus.

Untersuchung ergab Pilotenfehler und vereiste Sensoren

Der Airbus A330-200 der Air France war am 1. Juni 2009 in einem Unwetter über dem Atlantik vom Radar verschwunden. Alle 216 Passagiere und zwölf Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Die Blackbox, die Flugdaten und Gespräche im Cockpit aufzeichnet, wurde erst nach zwei Jahren in mehr als 4.000 Metern Tiefe auf dem Grund des Ozeans entdeckt. Einer Untersuchung zufolge gab es mehrere Gründe, warum das Flugzeug abstürzte. Zu den Faktoren gehörten demnach ein Pilotenfehler und die Vereisung von Sensoren.

Vorwurf: Unzureichende Informationen, fehlende Ausbildung

Recherchen der Nachrichtenagentur AP brachten ans Licht, dass Airbus spätestens seit 2002 von Problemen mit den Sensoren wusste, die auch in der verunglückten Maschine eingebaut waren, sie aber erst nach dem Absturz ersetzte. Airbus wurde vorgeworfen, Fluggesellschaften über das Problem nicht dringend genug informiert zu haben. Air France war angeklagt, Piloten nicht für den Umgang mit vereisten Sensoren ausgebildet zu haben.

Freispruch nach zwei Monaten Prozess

Die Staatsanwaltschaft und Anwälte von Airbus sahen die Hauptverantwortung für den Absturz bei den Piloten, die das Unglück nicht überlebt haben. Air France sagte, alle Gründe für den Absturz könnten nicht mehr geklärt werden. Im Fall einer Verurteilung hätten beide Unternehmen jeweils bis zu 225.000 Euro Strafe zahlen müssen. Doch am Ende des zweimonatigen Prozesses sprach sich sogar die Staatsanwaltschaft für einen Freispruch aus, woraufhin Dutzende Angehörige von Opfern bestürzt aus dem Saal rannten.

Enttäuschung bei Familien und Opferverband

"Das war leider abzusehen gewesen", sagte Bernd Gans, dessen Tochter Ines bei dem Unglück ums Leben gekommen war, der Nachrichtenagentur AFP. Die Anwälte der Unternehmen hätten alles getan, "um die Vorwürfe kleinzureden". Die französische Industrie habe "ihren Einfluss bewiesen". Auch der französische Opferverband reagierte bestürzt auf den Freispruch. "Die Staatsanwälte sind taub geblieben für die schrecklichen Zeugenaussagen der Familien der Opfer", betonte der Verband in einer Stellungnahme. Airbus und Air France nahmen das Urteil zur Kenntnis und sprachen den Familien der Opfer erneut ihr Beileid aus.

Ausgleichszahlungen für Hinterbliebene

Das Gericht sah zwar keine strafrechtliche Verantwortung bei Airbus und Air France, ordnete jedoch Ausgleichszahlungen an Hinterbliebene an. Eine Summe nannte es nicht und setzte Anhörungen für September fest. Air France hat bereits Geld an Opferfamilien gezahlt.