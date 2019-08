vor 24 Minuten

Tod von Jeffrey Epstein: Gefängniswärter unter Verdacht

Zur Aufarbeitung des Todes von US-Milliardär Jeffrey Epstein in einem New Yorker Gefängnis wurden Kameraaufzeichnungen ausgewertet. Diese zeigen, dass die Gefängniswärter in der Nacht, in der Epstein starb, mehrere Kontrollgänge versäumt hatten.