Tod von George Floyd - Proteste und Ausschreitungen in den USA

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz weiten sich die Proteste in den USA aus. In vielen Städten gingen Tausende wütende Demonstranten auf die Straßen. In Minneapolis galt nach tagelangen schweren Ausschreitungen eine nächtliche Ausgangssperre. Trotzdem strömten wieder Menschen nach draußen. Reporter des Senders CNN berichteten, weder Soldaten der Nationalgarde noch Polizisten seien zu sehen. An den Protesten beteiligten sich demnach Schwarze ebenso wie Weiße. Viele Demonstranten waren friedlich, es wurden aber auch erneut Autos in Brand gesteckt.

"Bin ich der nächste?"

Demonstrationen gab es unter anderem in New York, Houston, Los Angeles, Atlanta, Portland und Las Vegas. Die Teilnehmer trugen Schilder mit Aufschriften wie "Bin ich der nächste?" und "Ohne Gerechtigkeit kein Frieden". Immer wieder kam es zu Zusammenstößen. Twitter-Videos zeigten, wie Polizisten zum Beispiel in New York auf Demonstranten einschlugen oder sie schubsten.