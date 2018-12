28.12.2018, 09:24 Uhr

Tirol: Soldaten retten Snowboardfahrer aus Gletscherspalte

Soldaten des Ausbildungsstützpunktes Gebirgs- und Winterkampf in Mittenwald haben am Stubaier Gletscher in Tirol zwei Snowboardfahrer gerettet. Die 18 und 39 Jahre alten Männer waren in eine über 15 Meter tiefe Gletscherspalte gestürzt.