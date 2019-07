Nach dem ersten Wochenende, an dem die Fahrverbote und Ampeldosierungen im Großraum Innsbruck, Reutte und Kufstein in vollem Umfang zur Anwendung kamen, ziehen Landespolitik, Behörden und die Tiroler Polizei zufrieden Bilanz.

Die Ortsgebiete konnten durch die Fahrverbote staufrei gehalten werden, so Tirols Landeshauptmann Günther Platter. Die Maßnahmen sollen deshalb bestehen bleiben.

Verbots-Beschilderung soll nachgebessert werden

Vor allem im Großraum Reutte stellte die Tiroler Polizei eine Vielzahl von Fahrzeugen fest, die unerlaubterweise von der Autobahn abgefahren sind, um Staus auf der Fernpassstraße auf kleineren Straßen zu umfahren.

Anscheinend halten sich die Autofahrern lieber an Navigationssysteme als an Fahrverbotsschilder, so Markus Widmann von der Tiroler Verkehrspolizei. Deshalb soll noch vor dem nächsten Wochenende die Verbots- Beschilderung nachgebessert werden.

Großraum Innsbruck: 400 Autofahrer auf Autobahn zurückgeschickt

Auch im Großraum Innsbruck gab es am vergangenen Wochenende etliche Missachtungen der Fahrverbote. Allein am Kontrollpunkt in Patsch mussten am Samstag rund 400 Verkehrsteilnehmer zurückgewiesen werden.

Im Raum Kufstein führten die aktivierten Dosierampeln zu deutlichen Entlastungen im Ortskern. Generell fühlt sich Tirols Landeshauptmann Günther Platter bestätigt durch die Abfahrverbote für Transitreisende - dadurch seien die Tiroler Ortsgebiete staufrei gehalten worden.

Die Bewährunghsprobe kommt aber noch - die Hauptreisezeit beginnt erst an den nächsten Wochenenden - bei Bedarf will das Land Tirol nochmal nachjustieren - damit die Ortschaften auch dann staufrei bleiben