Leichte Erdbeben erschüttern Teile von Tirol

Ein leichtes Erdbeben der Stärke 4,1 hat am Samstagabend Teile des österreichischen Bundeslandes Tirol erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag bei Landeck in einer Tiefe von etwa zehn Kilometern. Landeck liegt etwa 40 Kilometer südöstlich von Oberstdorf und gut 20 Kilometer östlich von St. Anton am Arlberg.

Die Erschütterungen waren in einem Umkreis von etwas 50 Kilometern spürbar. Das meldete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Leichtes Erdbeben in Tirol: Bislang keine Berichte über Schäden

Bei dieser Magnitude kann es vereinzelt zu leichten Schäden kommen, heißt es, allerdings lagen zunächst keine Berichte dazu vor. In der Nacht auf Sonntag folgte dann ein weiteres leichtes Erdbeben mit einer Magnitude von 3,5. Auch dieses Erdbeben war in einem Umkreis von etwa 40 Kilometern spürbar, wie das ZAMG schreibt.

Bereits im Juli ereigneten sich zwei Erdbeben in Österreich, im Raum Damüls in Vorarlberg etwa 25 Kilometer südöstlich von Bregenz am Bodensee. Sie dürften allerdings nur sehr leicht spürbar gewesen sein.