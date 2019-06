Tirol kündigt Ausweitung der Fahrverbote an

Fahrverbote für Transitreisende auf Landstraßen, 40 Beamte an zehn Kontrollstellen, deutlich reduzierter Autoverkehr: Tirols Regierungschef sieht seine Aktion als Erfolg und sich selbst im Recht. Mehr als das: Die Tiroler Landesregierung will nach diesem Wochenende die bisherigen Maßnahmen bewerten und in der nächsten Woche eine Ausweitung für die Bezirke Kufstein und Reutte präsentieren, so Platter im Bayerischen Rundfunk.

"Es ist eine Notmaßnahme, die wir ergreifen müssen, um zu verhindern, dass durch Ausweichverkehr die Verkehrs- und Versorgungssicherheit in den Tiroler Gemeinden rund um die Autobahn zusammenbricht." Günther Platter, Landeshauptmannn von Tirol

In Kufstein nutzen viele Urlauber die Bundesstraße, um die österreichische Maut oder die durch die bayerischen Grenzkontrollen verursachten Staus zu umgehen. Über das im Lechtal gelegene Reutte und den Fernpass führt ebenfalls eine beliebte Ausweichstrecke ins Inntal.

Welche Autobahnausfahrten schon gesperrt sind

Die neuen Planungen ergänzen eine Reihe von Maßnahmen, die in den letzten Tagen für Schlagzeilen gesorgt haben. Demnach dürfen Transitreisende bis Mitte September jeweils samstags ab 7 Uhr bis sonntags um 19 Uhr an den Autobahnausfahrten zwischen Hall in Tirol und Zirl auf der Inntalautobahn A12 sowie zwischen Gries am Brenner und Patsch auf der Brennerautobahn A13 in beiden Richtungen nicht mehr abfahren. (Alle Informationen im Detail hier).