Tirol gibt Problemwölfe zum Abschuss frei

Die Tiroler Landesregierung hat die neuen Regeln heute in Innsbruck vorgestellt: Wölfe können künftig ohne Einspruchs- oder Verzögerungsmöglichkeiten geschossen werden. Auf den Almen und Alpen sei Herdenschutz nicht zumutbar, verhältnismäßig oder machbar, so Josef Geisler, stellvertretender Landeshauptmann und Bauernbundchef des österreichischen Bundeslands. Deshalb gebe es auch keine "gelinderen Mittel" als den Abschuss. Den EU-Vorgaben, wonach erst Alternativen für den Abschuss geprüft werden müssten, ist nach Ansicht von Josef Geisler damit Rechnung getragen.

Abschussgenehmigung gilt acht Wochen

Ab dem 1. April gilt in Bayerns Nachbarland: Greift ein Wolf "sachgerecht geschützte Tiere etwa auf Talweiden oder wiederholt Weidetiere auf Almen und Alpen" an, darf er zum Abschuss freigegeben werden. Das gilt auch, wenn bei einem einzelnen Angriff "mindestens fünf Schafe oder Ziegen oder ein Rind, Pferd oder Esel getötet oder verletzt werden". Die Abschussgenehmigung gilt bis zu acht Wochen innerhalb eines Radius von zehn Kilometern. Der Wolf muss künftig auch nicht mehr eindeutig identifiziert werden.

Neue Bezeichnung: Der "Risikowolf"

Ebenfalls zum Abschuss freigegeben werden Wölfe, sobald sie "mehr als einmal in Siedlungen oder an bewirtschafteten Gebäuden auftauchen oder sich im offenen Gelände Menschen nähern und sich nicht vertreiben lassen". Dann gilt das entsprechende Tier als sogenannter "Risikowolf".

Bisherige Abschussgenehmigungen von Gerichten gestoppt

Der Wolf gehöre in die Wildnis, "aber von alleine wird er dorthin leider nicht zurückkehren", so Georg Dornauer, zweiter stellvertretender Landeshauptmann in Tirol. Im vergangenen Jahr hätten Wölfe über 350 Schafe und Ziegen sowie ein fast ausgewachsenes Rind gerissen. Zusammen mit den vermissten Tieren waren mehr als 800 Weidetiere zu beklagen.

19 Raubtiere seien nachgewiesen worden, die überwiegende Zahl der getöteten Tiere gehe auf das Konto von fünf Wölfen. Gegen alle von den Behörden erteilten Genehmigungen hätten Umweltorganisationen Einspruch eingelegt und den Abschuss juristisch verhindert. Ein solcher Weg ist aktuell nicht mehr möglich. Umweltverbände haben im Vorfeld aber bereits angekündigt, gegen die neue Regelung der Tiroler Landesregierung zu klagen.

Almen "nicht schützbar"

Der Erhalt der Almwirtschaft und eine nachhaltige Bewirtschaftung und Beweidung liege im öffentlichen Interesse, betont der stellvertretende Tiroler Landeshauptmann. Jede einzelne der rund 2.100 Tiroler Almen wurde auf ihre Schützbarkeit hin überprüft. Das Ergebnis: Alle sind nach den Kriterien der "Zumutbarkeit, Verhältnismäßigkeit und faktischen Möglichkeiten nicht schützbar", so Geisler - und wurden deshalb als Alpschutzgebiete ausgewiesen. Talweiden hingegen seien sehr wohl mit einem wolfsabweisenden Elektrozaun schützbar.

Trotzdem werde es auch im kommenden Almsommer Risse geben, und es werde auch kein wolfsfreies Tirol geben, warnt Josef Geisler, der keine falschen Erwartungen wecken will. Aber man habe jetzt eine "taugliche Handhabe gegen Problemtiere".

WWF: Neuregelung klar europarechtswidrig

Zu den neuen Abschussregeln hatte es bereits im Februar eine Debatte im Tiroler Landtag gegeben. Dabei sprach der stellvertretende Landeshauptmann Geisler in Hinblick auf den gewählten Weg der "Verordnung" selbst von einem "rechtlichen Grenzgang". Nur so konnte die Einspruchsmöglichkeit vor Gericht unterbunden werden. Die Tiroler Grünen sehen dadurch aber die "Rechte der Bürger ausgehebelt".

Die Naturschutzorganisation WWF bezeichnet die neue Regelung als klar europarechtswidrig. "Streng geschützte Tiere per Verordnung ohne Einzelfallprüfung und ohne Einspruchsmöglichkeit zum Abschuss freizugeben, widerspricht dem europäischen Artenschutzrecht", hieß es von Seiten des WWF.