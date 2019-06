Tirol bereitet sich auf weitere Streckensperrungen vor

Die Landesregierung in Tirol hat im Verkehrsstreit mit Deutschland neue Fahrverbote angekündigt, um den Ausweichverkehr in dem österreichischen Bundesland weiter einzudämmen.

Besonderes Augenmerk auf Ausweichrouten am Fernpass

Bereits dieses Wochenende werde die Situation vor allem in Reutte und Vils genau beobachtet, so der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter. An gewissen Stellen werde die Polizei sperren, wenn es nötig werde.

In einer Woche noch deutlich mehr Strecken gesperrt

Ab nächstem Wochenende, am 6. und 7. Juli, gelten dann Fahrverbote im Raum Kufstein, in Reutte und Vils sowie in Sellrain und Axams bei Innsbruck.

In Kufstein werden außerdem die Anschlussstelle Kirchbichl und einzelne Gemeindestraßen für den Ausweichverkehr gesperrt. Sogenannte "Dosierampeln" sollen zudem den Verkehrsfluss entzerren. Im Talkessel von Reutte auf der Zulaufstrecke zum Fernpass sind die Abfahrten Reutte-Nord und Vils von den Fahrverboten betroffen.

Im Raum Innsbruck werden neben den bestehenden Fahrverboten noch Lücken im Raum Axams und Sellrain geschlossen. Die Fahrverbote beginnen jeweils am Samstag um 7 Uhr und enden sonntags um 19 Uhr. Insgesamt sollen sie bis 15. September gelten.

Das Bundesland Salzburg hat außerdem angekündigt, vom 13. Juli bis 18. August bei Bedarf Abfahrten auf der Tauernautobahn zu sperren, um den Ausweichverkehr abseits der Autobahnen einzudämmen.

Seit vergangenem Wochenende gelten die ersten Fahrverbote

Vergangene Woche hatte Tirol Fahrverbote für Transit-Pkw bereits für den Ausweichverkehr rund um Innsbruck und im Wipptal durchgesetzt. Dort schickten Tiroler Beamte bereits über 1.000 ausländische Autofahrer von der Landstraße zurück auf die Autobahn.

Die erweiterten Fahrverbote sind Teil eines Bündels von Maßnahmen, mit denen die Tiroler Landesregierung den Transitverkehr über den Brenner eindämmen möchte. Weitere Maßnahmen sind die Verschärfung des Nacht- sowie des sektoralen Fahrverbots für Lkw sowie die Ausweitung der Liste an Gütern, die nicht mehr auf Tiroler Straßen transportiert werden dürfen. Auch die Fortführung der Blockabfertigungen zählt dazu.

Ziel ist eine Korridormaut

Politisches Ziel der Maßnahmen ist mittelfristig die Einführung einer Korridormaut von München bis Verona und langfristig der Ausbau des Brenner-Nordzulaufs.

"Wir sind an einem Punkt angekommen, wo es notwendig ist, Land und Leute zu schützen", sagte der Tiroler Landeshauptmann Platter. Bayern und Deutschland müssten den Transitverkehr endlich in den Griff bekommen.

40 Prozent des Schwerlastverkehrs auf der Brennerautobahn sei "Ausweichverkehr". Weil die Lkw-Maut auf deutschen Autobahnen so billig sei, würden viele Spediteure über die Brennerautobahn statt über die Schweiz fahren. Platter forderte Deutschland auf, die Lkw-Maut für den Transitkorridor Rosenheim – Verona auf das Tiroler Niveau anzuheben. Dort seien die Mautgebühren fünfmal so hoch wie in Deutschland.

Außerdem müssten endlich die Bahn-Zulaufstrecken für den Brennerbasistunnel gebaut werden. Sollte es keine Verbesserungen geben, könnten ähnliche Fahrverbote auch in den Winterferien und an Skiwochenenden ausgesprochen werden.

Bayern protestiert auch gegen Ausweitung der Fahrverbote

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Verkehrsminister Hans Reichhard (ebenfalls CSU) kritisierten die Fahrverbote und ihre Ausweitung. Der Freistaat wolle eine gemeinsame Lösung mit Tirol, sagte Reichhart. Es sei schon verwunderlich, dass Tirol jetzt erneut mit unabgesprochenen Maßnahmen Fakten schaffe. Vertreter Tirols seien für Mitte Juli zu Gesprächen eingeladen worden.

Söder forderte eine grundsätzliche Klärung auf europäischer Ebene. Die Maßnahmen seien "uneuropäisch", da sie Grenzregionen gegeneinander in Stellung brächten. Das sei das falsche Signal. Der Bundesverkehrsminister habe bereits angekündigt, alle juristischen und politischen Möglichkeiten zu nutzen, so Söder weiter.

