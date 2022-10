Tiny House Village – Glück im Mini-Häuschen

Einfach mal raus! Raus aus dem Alltag, rein in die Natur. Und das nicht nur im Urlaub, am Wochenende oder als Aussteiger. Sondern dauerhaft naturnah leben mit einem ganz normalen Job. Diesen Traum haben sich die Einwohner im ersten Tiny House Village von Deutschland erfüllt. Ein autofreies Dorf mitten im Fichtelgebirge, in dem momentan 17 ganz unterschiedliche Häusern auf Rädern stehen. 21 Einwohnerinnen und Einwohner hat der Tiny-Weiler bislang. Und das ganz bewusst - zwar individuell im eigenen kleinen Häuschen – aber trotzdem als Gemeinschaft, die Rechte und Pflichten teilt.

Vom baufälligen Campingplatz zum kleinen Dorf

17.000 Quadratmeter Fläche, mitten im Wald – Skipiste und Fichtelsee in unmittelbarer Nähe. Eine grandiose Lage, aber der ehemalige Campingplatz in Mehlmeisel war baufällig und lag brach. Doch 2017 überzeugten die ehemaligen Gründer des Tiny House Villages, die mittlerweile die Gemeinschaft verlassen haben, den Gemeinderat von Mehlmeisel von ihrer Idee: den baufälligen Campingplatz in Eigenregie wieder fit zu machen und als kleines Wohngebiet dauerhaft zu besiedeln. Diese Idee kam so gut an, dass die Gemeinde den Platz in Bebauungsgebiet umwandeln ließ.

Trotz Auflagen viel Raum für Kreativität

Mittlerweile stehen hier 17 bunte Mini-Häuschen, alle mit Holz verkleidet oder sogar ganz aus Holz. Um nicht den Eindruck einer Wagenburg zu wecken, erzählt Bewohner Holger Knabben, der sich vor drei Jahren für dieses Leben entschieden hat. Ihn begeistert, dass man hier als "Häuslebauer" so uneingeschränkt kreativ sein kann:

"Wir haben natürlich Auflagen, wie wir bauen dürfen, aber die sind sehr niederschwellig. Wir haben keine Vorgaben bezüglich der Dachform oder Dachrinne. Wir haben ein Drittel Bebauung. Bedeutet, Du hast ein Grundstück von 150 Quadratmetern und versiegeln darfst Du 50 Quadratmeter. Auf denen darfst Du machen, was Du möchtest – nur eben kein Metall- oder Blechhaus" Holger Knabben, Tiny-House-Bewohner

Wohnen im Tiny House heißt die Straßenverkehrsordnung beachten

Einen riesigen Vorteil bietet der ehemalige Campingplatz auch, weil schon Wasser- und Stromanschlüsse vorhanden sind. Jedes Tiny ist somit an die Versorgung angeschlossen. Aber, obwohl die kleinen Häuser wie feste Bauten aussehen, Fundamente gibt es nicht. Jedes Haus steht auf den eigenen Rädern und zusätzlichen Schraubelementen, um im Boden fest verankert zu sein.

Ein bewegliches Zuhause

Denn ein Tiny House soll immer auch ein bewegliches Zuhause bleiben, damit man jederzeit samt Haus einfach weiterziehen kann. Und da heißt es, die Straßenverkehrsordnung zu beachten. Daher haben die Häuschen eine Gewichtsbegrenzung auf 3,8 Tonnen, um noch straßentauglich zu sein. Aber ein Tiny darf man nicht mit einem Wohnwagen verwechseln, sagt Micha Keitel, eine der längsten Bewohnerinnen hier in Mehlmeisel: "Mit einem Tiny House ziehe ich drei oder vier Mal im Leben um, nicht drei oder vier Mal im Jahr. Sonst ist davon nicht mehr allzu viel übrig", sagt Tiny-House-Bewohnerin Micha Keitel.

Wenig Privatsphäre

Und Holger Knabben ergänzt, man vergesse, dass die Häuser genagelt und geschraubt seien. Wenn das drei oder vier Mal passiere, bleibe ein Sack Schrauben und ein bisschen Holz. "Dann kann ich einen Kleber kaufen und es wieder zusammenkleben. Das funktioniert einfach nicht", so Knabben. Für die Tiny House-Liebhaber geht's einfach ums Gefühl. Man könnte zumindest jederzeit einfach weg, wenn man denn wollte.

Tiny House Village GmbH – gleiche Rechte, gleiche Pflichten

Und noch etwas macht das Village einzigartig: Seit 2021 ist das Tiny House Village eine GmbH, um rechtlich abgesichert zu sein und somit Rechte und Pflichten zu verteilen. Aus ganz Deutschland hat sich die Dorfgemeinschaft zusammengefunden, um diesen Traum zu leben - individuell, aber trotzdem als Gemeinschaft, die jederzeit füreinander da ist. Alle Bewohnerinnen und Bewohner packen hier mit an, sei es handwerklich, bei der Baumpflege, beim Schneeräumen oder bei der Kinderbetreuung – alle unterstützen sich gegenseitig.

Wie beispielsweise Lisa und Max Tannigel aus Berlin. Nach Jahren in der Großstadt haben sie nun ihr Zuhause im selbstgebauten Tiny House auf nur 36 Quadratmetern gefunden, zusammen mit drei Kindern und Hund. Die Vorzüge einer großen Stadt vermissen sie gar nicht, aber eine Sache schon, verrät Lisa Tannigel: "Platz zum Bewegen! Nicht für Stauraum, sondern Platz zum Yoga machen und so. Davon hätte ich ganz gerne mehr." Und ihr Mann Max Tannigel fügt lachend hinzu: "Ein Rückzugsort, das ist es, was fehlt. Wir haben in unserem Haus nur eine einzige Tür, die zum Badezimmer!" Man sei also immer im selben Raum wie alle anderen. "Das kann man dann nur ein bisschen kompensieren, wenn man länger auf dem Klo ist."

Klein, aber mein!

Im Tiny House muss man manchmal eben ein bisschen flexibel und erfinderisch sein. Da versteckt sich aus Platzmangel dann die Toilette auch einfach mal im Schrank, wie bei Micha Keitel. Aber pures Glück gibt's hier schon auf elf Quadratmetern, sagt sie, denn ihr kuschlig ausgestatteter Bauwagen ist mit Abstand das kleinste Domizil im Village.

Wer nun neugierig geworden ist und wissen will, wie ein Leben im Mini-Haus so ist, der kann einfach einchecken. Drei Hotels auf Rädern betreibt die Tiny House Village GmbH. Und noch einen Tipp gibt Geschäftsführer Wolfgang Philipp Schmitt: "Samstags bieten wir organisierte Führungen auf unserem Gelände an und erklären gerne, worauf man beim Leben im Tiny House achten muss."

Alle Bewohner im Tiny House Village Mehlmeisel sind sich einig, dass man nicht mehr braucht als ein bisschen Platz - umgeben von lieben Menschen, um einfach daheim und glücklich zu sein.