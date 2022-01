Tina Turner kauft Anwesen für 67 Millionen Euro in der Schweiz

Rock 'n' Roll-Ikone Tina Turner und ihr Ehemann Erwin Bach haben Zeitungsberichten zufolge ein rund 67,4 Millionen Euro teures Grundstück am Zürichsee gekauft. Der Ehemann der 82-Jährigen Turner wurde in der "Handelszeitung" mit den Worten zitiert, das Paar habe das jahrhundertealte, 24.000 Quadratmeter große Anwesen im Dorf Stäfa im September erworben. Zu ihm gehörten zehn Gebäude, ein Teich, ein Bach, ein Swimmingpool und ein Bootsanleger. Der Kauf sei ein logischer Schritt gewesen, sagte Bach, da er und die 82-jährige Turner nun beide die Schweizer Staatsbürgerschaft besäßen und sich in der Schweiz sehr wohl fühlten.

Tina Turner wird Nachbarin von Roger Federer

Schweizer Medienberichten zufolge werden sie Nachbarn des Schweizer Tennis-Superstars Roger Federer sein, der sich das Grundstück ebenfalls angesehen haben soll, bevor er sich für ein anderes, weiter östlich am See gelegenes Grundstück entschied.

Tina Turner lebt seit 1994 in der Schweiz

Turner, bekannt für Hits wie "What's Love Got To Do With It" und ihre dynamischen Bühnenauftritte, hat den deutschen Musikmanager Erwin Bach 2013 nach einer langen Beziehung geheiratet. Das Paar lebt seit 1994 in der Schweiz.