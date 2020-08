Tim-Bendzko-Konzert für den wissenschaftlichen Zweck

Mit einem aufwendigen Check-in hat die Universitätsmedizin Halle am Samstag ein Konzert-Experiment zu Großveranstaltungen in der Corona-Pandemie begonnen.

Die Universität Halle veranstaltet ein Tim-Bendzko-Konzert in der Arena Leipzig, um ein mathematisches Modell entwickeln zu können, mit dem das Risiko eines Corona-Ausbruchs nach Großveranstaltungen in Hallen berechnet werden kann.

Laufwege, Atem und Berührungen werden analysiert

Bei allen freiwilligen Teilnehmern wurde vor dem Betreten der Arena Leipzig Fieber gemessen. Die Menschen wurden zudem mit sogenannten Contact Tracern ausgestattet, mit denen ihre Laufwege nachvollzogen werden sollten. Die Wissenschaftler wollen mit Sensoren und anderen Hilfsmitteln Laufwege überwachen und fluoreszierendes Desinfektionsmittel soll sichtbar machen, welche Flächen oft angefasst werden. Auch der Flug der Aerosole - kleinste Partikel-Mischungen, die das Virus tragen könnten - soll nachvollzogen werden.

Popstar Tim Bendzko: Drei Test-Konzerte

Popstar Tim Bendzko, 35, ("Keine Maschine") sollte am Vormittag drei Konzerte spielen - in jeweils drei unterschiedlichen Test-Szenarien. Teilnehmer konnten sich vorab über eine Homepage anmelden. Es registrierten sich 2.210 Menschen zwischen 18 und 50 Jahren. Die Studienleitung hatte auf rund 4.000 Teilnehmer gehofft. Wie viele Menschen am Samstag tatsächlich kommen, ist noch unklar.

Projekt "Restart-19": Ergebnisse im Herbst

Die Ergebnisse des Experiments sollen laut Studienleitung im Herbst vorliegen. Das Konzert "Restart-19" ist ein gemeinsames Projekt der Länder Sachsen-Anhalt und Sachsen.