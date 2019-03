Tilman Kuban neuer JU-Chef

Der Saal tobte bereits, da hatte Tilman Kuban noch nicht einmal die Bühne betreten. Bereits vor seiner Bewerbungsrede trommelten zwei Landesverbände beim außerordentlichen Deutschlandtag der Jungen Union in Berlin besonders laut: Kubans niedersächsischer Heimatverband und die Bayern.

Kuban hatte die volle Unterstützung der bayerischen JU

Die Bayern hatten sich früh auf Kuban festgelegt. Weil er "durchsetzungsstark" sei und nicht nur ein Übergangskandidat, beschrieb der bayerische JU-Chef Hans Reichhart den 31-jährigen Kuban. Tatsächlich könnte Kuban länger im Amt bleiben als sein 34-jähriger Konkurrent Stefan Gruhner. Mit 35 Jahren ist bei der JU Schluss.

Gruhners Anhänger hatten nach der Ochsentour beider Kandidaten durch die Landesverbände die Devise ausgegeben, der Thüringer habe mehr Delegierte hinter sich. Dementsprechend wurde Gruhner von einigen Medien bereits als Favorit gehandelt. Nach Kubans kämpferischem Auftritt war davon nicht mehr die Rede.

Kubans Rede hätte auch im bayerischen Bierzelt funktioniert

"Sturmfest und erdverwachsen", so beschreiben und präsentieren sich die Niedersachsen gern. Bei Tilman Kuban ist das nicht anders. Er hatte im Vorfeld mit diesen Attributen geworben und präsentierte sich dann auch so. Kuban schwitzte trotz hochgekrempelter Ärmel, kämpfte sich an den Jusos und den Grünen ab, brachte aber auch Standardsätze, mit denen man bei der Jungen Union immer punkten kann: "Wer sich nicht an unsere Gesetze hält, ist hier nicht willkommen!", rief er den 320 Delegierten genauso zu wie seine Kritik an der Ausstattung der Bundeswehr: "Wenn die Ministerin mehr Kinder als fliegende Flugzeuge hat, dann ist das nicht die Ausrüstung , die wir brauchen." Die bayerischen Delegierten jubelten oftmals lauter als die Niedersachsen.

Junge Union will CDU und Regierung auf die Finger schauen

Tilman Kuban rief die Junge Union zur Geschlossenheit auf. Der politische Gegner stehe draußen, nicht hier drinnen, so Kuban. Gleichwohl hatte er zuvor sehr wohl dafür geworben, der CDU und der Bundesregierung ordentlich Druck zu machen. Den Segen de Parteivorsitzenden dafür hat er. Annegret Kramp-Karrenbauer hatte in ihrem Grußwort zu den Delegierten gesagt, die Junge Union sei dazu da, Feuer unterm Hintern zu machen.