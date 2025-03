12.03.2025, 17:23 Uhr Audiobeitrag

Viele Jugendliche haben problematischen Social-Media Konsum

Es geht um den Konsum von Tiktok, Snapchat, Youtube und Co: Mehr als ein Viertel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland nutzt soziale Medien so häufig, dass es krank machen kann. Das zeigt eine DAK-Studie unter 10- bis 17-Jährigen.

Von Dominik Einzel