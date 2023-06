Tigerhai tötet Mann vor der Küste von Ägypten

Im Roten Meer gibt es zwar viele Haie, Angriffe auf Menschen sind aber eher selten. Doch nun kam ein Mann vor der Küste des ägyptischen Badeortes Hurghada durch einen Haiangriff ums Leben. "Der Angriff eines Tigerhais auf einen Strandbesucher führte zu dessen Tod", schrieb das ägyptische Umweltministerium am Donnerstag bei Facebook. Der Hai sei eingefangen worden. Er habe ein "auffälliges" Verhalten an den Tag gelegt, das zu dem Angriff geführt habe, hieß es.

Hai-Opfer war wohl kein Tourist

Russischen Medien zufolge handelt es sich bei dem Getöteten um einen 1999 geborenen russischen Staatsbürger. "Das Opfer war kein Tourist, sondern hatte seinen ständigen Wohnsitz in Ägypten", sagte Generalkonsul Viktor Woropajew der russischen Nachrichtenagentur Tass.

Der Hai sei durch Abfälle angelockt worden, meldeten Medien unter Berufung auf örtliche Behörden. Viehhändler sollen demnach tote Tiere ins Meer geworfen haben. Haie fressen demnach die Kadaver, die oft auch an die Küste gespült werden. Dort verwechseln sie die Beute manchmal mit schwimmenden Menschen und greifen diese deshalb an, hieß es weiter. Der Strand wurde nach Angaben des Ministeriums für zwei Tage geschlossen.

Der "weiße Hai" hat das Bild geprägt

Schon im vergangenen Juli waren eine Österreicherin und eine Rumänin beim Baden in Hurghada von einem Hai angegriffen und getötet worden. Was ist dran an dem Bild vom gefährlichen Hai, der dämonisiert worden ist und den Tierschützer als an sich harmlos bezeichnen? Geht es nach der Kinogeschichte, gelten Haie als Monster, Menschenfresser und Schrecken der Meere. Dass diese Vorstellungen, die durch reißerische Streifen wie "Der weiße Hai" geprägt und befördert wurden, ist klar.

Zwar sind Haie nach den Erkenntnissen der Tierkundler keine aggressiven Mörder, die es nur darauf abgesehen haben, friedlich badende Sommerfrischler anzufallen. Trotzdem kann es manchmal zu solch schlimmen Vorfällen kommen.

Zum Artikel: "Kalifornische Schwimmerin beschreibt Haiattacke"

Mit Informationen von dpa und AFP