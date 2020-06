Tiger zum Kuscheln: Raubtier-Handel in Europa

Deutschland ist nicht nur beim Export von Automobilen Europameister. Im europäischen Vergleich exportiert kein anderes Land so viele Tiger wie Deutschland. Zwischen 2014 und 2018 waren es 42 Stück. Wohin diese Tiger gehen? Teilweise in Entertainmentparks bis nach Thailand.

Tiger im Garten? In vielen Bundesländern erlaubt

Es gibt Mindestanforderungen für die Großkatzenhaltung, die im Säugetiergutachten festgelegt sind. So braucht ein Tiger oder ein Tigerpaar mindestens 200 Quadratmeter Außengehege – das ist kleiner als ein Tennisplatz. Doch ansonsten sind die Regeln unübersichtlich: In Sachsen, Brandenburg oder Baden-Württemberg zum Beispiel ist es relativ einfach, einen Tiger zu halten. In Bayern braucht man zumindest ein "berechtigtes Interesse". Was das ist, interpretiert wiederum jede Kommune anders.

Anzahl von Tigern unbekannt

Kommerzielle Nutzung und auch der Handel von Raubtieren ist in vielen europäischen Ländern legal. Solange sie aus einer Zucht kommen und keine Wildfänge sind. Martin Rittershofen von "Vier Pfoten" hat zusammen mit seinen Kollegen drei Jahre lang recherchiert, um herauszufinden, wie viele Tiger in Europa gehalten werden. "Wir haben dazu Behörden angefragt, Bundesministerien, Landesministerien, bis zu Kreisbehörden, weil wir immer weiter gereicht wurden", erklärt Rittershofen. Keine der Stellen konnte den beiden sagen, wie viele Tiger im entsprechenden Land gehalten werden. Am Ende mussten sie feststellen, dass es innerhalb der EU keine Überblick über die Anzahl von Tigern in Gefangenschaft gibt.

Tiger-Streicheln: Dubioses Geschäft

Die Tierschützer fanden heraus, dass mindestens 1.600, vielleicht sogar mehr Tiger in Europa in Gefangenschaft leben. In Zoos, Zirkussen, Entertainmentparks und in privater Haltung. Sie können online ge- und verkauft werden – Kosten um die 5.000 Euro. In manchen Entertainmentparks kann man eine "Audienz" mit einer Großkatze buchen, das bedeutet, man kann mit ihnen an der Leine spazieren gehen oder man darf die Tiger oder Tigerbabys streicheln. Dahinter stecke ein Geschäft, so Rittershofen.

"Mit so einem Tigerbaby lässt sich Geld verdienen. So lange es niedlich ist und als Touristenattraktion taugt, bleibt es natürlich beim Halter, wenn es älter wird, passiert es auch, dass die Tiere weiter im Handelskreislauf landen. Das heißt sie werden entweder an andere dubiose Einrichtungen verkauft oder wenn sie keiner haben will, werden sie auch als Tigerteile nach Asien verkauft." Martin Rittershofen, Vier Pfoten