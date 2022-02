Verbot der Anbindehaltung - Ende auch für Kombi-Haltung?

Kühe an Ketten im Stall: Geht es nach der neuen Bundesregierung, soll dieses Bild bald der Vergangenheit angehören. Die Ampel-Koalition plant bis 2030 ein Verbot der sogenannten "Anbindehaltung". Auf Anfrage des BR heißt es beim Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL): "Die dauerhafte Anbindehaltung schränkt die wesentlichen arteigenen Verhaltensweisen von Rindern erheblich ein und muss aus tierschutzfachlicher Sicht auslaufen." Ziel sei es, so das Ministerium, "vollständig aus dieser Haltungsform auszusteigen."

Was ist mit der "Kombinationshaltung"?

Eine für viele bayerische Betriebe wichtige Frage bleibt jedoch bis dato unbeantwortet: Was wird aus der sogenannten "Kombinationshaltung"? Diese Haltungsform verbindet die Anbindehaltung mit einem Mindestmaß an Bewegung und mit Tierwohlmaßnahmen. Darauf hatten sich 2019 Landwirtschaft, Milchbranche und Politik in Bayern geeinigt. Demnach müssen die Tiere an mindestens 120 Tagen im Jahr Auslauf ins Freie haben und dies wenigstens zwei Stunden täglich. Möglich sind auch nur 90 Tage Auslauf - aber nur, wenn Betriebe im Stall besondere Maßnahmen zur Verbesserung des Tierwohls nachweisen können. Ob diese besondere Form der Haltung künftig erlaubt oder verboten sein wird, darüber schweigt sich die Bundesregierung derzeit noch aus.

Druck auch vom Handel

Druck auf die Betriebe übt dabei nicht nur die Politik aus. Auch der Lebensmittelhandel reagiert auf die Rufe nach mehr Tierwohl. Lidl, Netto und Aldi nehmen für ihre Eigenmarken schon jetzt keine Milch aus Anbindehaltung mehr an. Viele Molkereien bezahlen weniger Milchgeld. Die Betriebe werden darauf reagieren müssen. Unterstützung dabei bietet die bayerische Staatsregierung.

Was tun? Eine Frage der Existenz

Noch gibt es in Bayern rund 14.000 Milchviehbetriebe mit Anbindehaltung, darunter 10.000 mit ganzjähriger Anbindehaltung. Im Rahmen einer Beratungsinitiative hat das bayerische Landwirtschaftsministerium mehr als 3.000 von ihnen erreicht. 560 Betriebe haben sich dabei in gezielten Einzelberatungen konkrete Ideen und Vorschläge zur Weiterentwicklung des eigenen Betriebes einholen können. Mit jedem dieser Betriebe, so heißt es im Ministerium, werde ein Plan für die zukünftige Betriebsentwicklung erarbeitet. Dies könne einen Stallneu- oder -umbau bedeuten, einen Wechsel zu anderen Tierhaltungsverfahren oder den Auf- und Ausbau von Einkommensalternativen.

Umbau oder nicht?

Knapp 150 Betriebe haben nach Angaben des Ministeriums bereits eine Spezialberatung für den Stallneubau oder Umbaumaßnahmen in Anspruch genommen. Ob ein Betrieb diesen Weg gehen kann, ist aber immer eine individuelle Entscheidung. Macht der Umbau wirtschaftlich Sinn? Gibt es einen Hofnachfolger, damit sich die hohen Investitionskosten lohnen und sich die finanzielle Belastung über viele Jahre hinweg tragen lässt? Das muss letztendlich jeder Betrieb für sich entscheiden.

Ein Glücksfall: Ausreichend Platz und Hofnachfolger

Einer von denen, die die Chance haben umzubauen, ist Landwirt Stephan Zach aus Seehausen-Rieden. Er hat sowohl ausreichend Platz auf seinem Betrieb als auch einen Hofnachfolger. Deshalb wird er für seine Tiere demnächst einen Laufstall bauen. Eine Investition, die seine Familie für viele Jahre belasten wird.