"Kuh-Studie": Teils Defizite beim Tierwohl

Zusammen mit der Tierärztlichen Hochschule Hannover und der FU Berlin hatten Veterinärmediziner der LMU München über mehrere Jahre 765 Milchkuh-Betriebe "durchleuchtet", knapp 300 davon in Bayern. Die Tiergesundheit sei "deutschlandweit mäßig", so das Fazit von Prof. Gabriela Knubben von der LMU München. Es gebe zwar kein generelles Tierschutzproblem in deutschen Milchkuh-Betrieben. International verortet sie Deutschland aber nur im Mittelfeld und hält das Tierwohl "aus Sicht der einzelnen Kuh für verbesserungswürdig." Die Studie wurde schon im Dezember vorgestellt – jetzt hat die Rinderprofessorin die Ergebnisse in einem Interview mit dem BR detailliert dargestellt und Konsequenzen gefordert.

Umfassende Bestandsaufnahme bei den Bauern

Die Forscher – erfahrene Rindertierärzte - führten Interviews mit den Betriebsleitern, nahmen die Haltungsbedingungen in Augenschein und untersuchten Kühe, Jungtiere und Kälber. Außerdem zogen sie Proben in den Betrieben – zum Beispiel untersuchten sie die Milch auf Parasiten. Und sie schauten den Landwirten in die Bücher, unter anderem erfassten sie Daten der Milchleistungsprüfung. Das Ergebnis war kein einheitliches Bild. Vielmehr gibt es einzelne Betriebe mit massiven Problemen. Aber es gebe auch einzelne Betriebe, die sich hervorragend um das Tierwohl kümmerten und bei denen Wirtschaftlichkeit und Tierwohl zusammengingen, so Gabriela Knubben.

Ein Problem: Viele Kühe sind lahm

Etwa 7.300 Kilogramm Milch gibt eine bayerische Durchschnittskuh im Jahr. Im Jahr 1950 waren es nicht einmal 2.000 Kilogramm. Dass man von der enormen physischen Leistung, die Milchkühe heute erbringen, rückschließen kann, dass es ihnen gut geht, sei falsch, sagt Gabriela Knubben. Eine Kuh könne nicht einfach in einen Produktionsstreik gehen, wenn sie zum Beispiel Schmerzen habe. Die Forscher haben deshalb viele Parameter herangezogen, um ein möglichst realistisches Bild zu zeichnen. Das sei in Bayern – grundsätzlich nicht besser als im Norden oder Osten Deutschlands. So lebten gerade in Bayern viele Kühe im Stall – auch wenn so mancher bei bayerischen Kühen gerne an Tiere auf grünen Almweiden denke: "Es ist im Gegenteil eher so, dass in Bayern insgesamt weniger geweidet wird, als in anderen Bundesländern", sagt Knubben. Und Kühe in reiner Stallhaltung sind nach Angaben der Professorin häufiger lahm und haben dann Schmerzen. Eine wichtige vorbeugende Maßnahme – die Klauenpflege – finde in manchen Betrieben nicht ausreichend statt und nicht jeder Landwirt kenne sich mit der fachgerechten Fußpflege bei Rindern aus.

Alarmierend: Hohe Kälbersterblichkeit

Milchkühe wären keine Milchkühe, wenn sie nicht regelmäßig ein Kalb gebären würden. Das wird meist kurz nach der Geburt von der Mutter getrennt. Es kommt ohne Antikörper auf die Welt und ist somit dringend auf die erste Muttermilch, die sogenannte Biestmilch angewiesen. Die enthält lebenswichtige Immunglobuline. Doch genau davon bekommen viele Kälber offenbar nicht genug – auch das ist ein Ergebnis der Tiergesundheits-Studie. LMU-Professorin Gabriela Knubben: "In Bayern ist es sehr ausgeprägt, da ist es fast die Hälfte der Betriebe, die den Kälbern keine adäquate Biestmilch Versorgung zukommen lässt." In anderen Bundesländern, wo es viele schwarzbunte Kühe ("Holstein-Friesian") gibt, gibt es vor allem ein wirtschaftliches Problem mit den Kälbern: Sie sind quasi wertlos, der Landwirt verdient nichts an ihnen. Weshalb gerade im Norden und Osten Deutschlands für die männlichen Kälber ein höheres Risiko besteht zu versterben, als für die weiblichen Kälber.

Kleine Betriebe nicht grundsätzlich besser

Ein weiterer interessanter Aspekt der Studie: Egal ob Familienbetrieb mit relativ wenigen Tieren oder Großbetrieb mit viel Fläche und vielen Tieren: Die Größe ist nicht entscheidend für das Tierwohl. Dass die Kühe in kleineren Ställen grundsätzlich besser versorgt werden – das trifft nicht zu, erklärt Gabriela Knubben. Entscheidend sei viel mehr, dass die Betreuungspersonen gut geschult sind und auch ausreichend Zeit den Tieren widmen.

Lob für bayerische Betriebe gibt es beim Einsatz von Antibiotika – der fällt im Freistaat deutlich zurückhaltender aus als im Norden und Osten Deutschlands.

Wissenschaftlerin fordert gesetzliche Vorgaben und weniger Bürokratie

Viele hundert Seiten umfasst allein die Zusammenfassung der Studie zur Gesundheit von Milchkühen. Die Wissenschaftler empfehlen der Politik, daraus Konsequenzen zu ziehen. Prof. Gabriela Knubben vom Lehrstuhl für Innere Medizin und Chirurgie der Wiederkäuer fordert neben einer besseren Aus- und Fortbildung der Tierhalter klare gesetzliche Vorgaben für den Stallbau, aber auch für die Versorgung der Kälber mit Biestmilch und andere Aspekte rund um die Haltung. Auf reine Empfehlungen will sie nicht vertrauen. Wichtig sei aber, auch den Landwirten nicht immer mehr aufzubürden in Sachen Bürokratie. Damit sie ihre Zeit für ihre Tiere einsetzen könnten, so die Professorin. Denn gesicherte Erkenntnis aus der Studie ist auch: Die meisten Landwirtinnen und Landwirte sind empathisch, wollen, dass es ihren Tieren gut geht.