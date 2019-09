Tiertransporte: Tagelang im Stehen quer durch Europa

Frigga Wirths: Diese Listen sind natürlich schon ein sehr, sehr richtiger Schritt. Es ist einfach aberwitzig, lebende Tiere auf dem Landweg oder per Schiff in Länder wie den Iran zu transportierten. Was soll das? Das ist entgegen jedem gesunden Menschenverstand. Da ist auch eine gewisse Fluktuation drin in den Ländern, die auf diesen Listen stehen. Sie müssen eigentlich jederzeit kontrolliert werden: Wie ist die Situation im Land? Wie ist die Möglichkeit, die Tiere da entsprechend der Gesetzeslage hinzubringen? Gibt es Versorgungsstationen? usw. Und in der Regel sind diese Versorgungsstationen eben nicht vorhanden. Wir haben jetzt gerade das Beispiel Russland und Usbekistan gehabt, dass wirklich Tausende von Tieren auf diese Strecke gehen. Und jetzt endlich hat sich eine Delegation aus Deutschland auf diese Strecke begeben. Das war die hessische Tierschutzbeauftragte und drei Amtstierärzte aus Hessen, Bayern und Schleswig-Holstein, die gesagt haben: Wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie diese Routen sind und ob die Versorgung der Tiere möglich ist. Und sie haben das festgestellt, was wir seit Jahren sagen: Es gibt keine Versorgungsstationen bzw. es gibt keine Versorgungsstationen, die geeignet sind, diese Tiere aufzunehmen. Das heißt: Die sind also tagelang auf dem Transporter und kommen dort nicht runter.