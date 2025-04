Tierseuche vor Osterferien: Österreich schließt Grenzübergänge

Welche Ausweichrouten gibt es für Pendler und Urlauber?

Die Autobahngrenzübergänge Nickelsdorf (A4/M1) und Kittsee (A6/D4) sowie die Bundesstraßenübergänge bei Klingenbach (B16), Nickelsdorf (B10), Deutschkreutz (B62), Pamhagen (B51), Rattersdorf (B61) und Berg (B9) bleiben geöffnet. An diesen Übergängen wird jedoch kontrolliert – mit Wartezeiten ist daher zu rechnen. Die Ausweichrouten:

In die Slowakei / nach Bratislava:

Route via Passau → Linz → Wien → A6 Kittsee

→ Hauptübergang nach Bratislava, bleibt offen

Alternativ: A4 (Ostautobahn) bis Berg/Hainburg, dann Richtung Bratislava

Nach Ungarn (z. B. Budapest, Balaton, Thermenregion):

Route via A8 München → A1 Salzburg → A21/A2 → A4 → Nickelsdorf

→ Nickelsdorf ist Hauptübergang und bleibt geöffnet

Bei südlicher Route: A9 → Graz → A2 → Heiligenkreuz (offen)

Auswirkungen auf Veranstaltungen und Ausflugsziele

Die Vorsichtsmaßnahmen betreffen nicht nur den Grenzverkehr: Erste Veranstaltungen mit Nutztieren wurden bereits abgesagt, darunter die Rinderschau im Pielachtal sowie eine geplante Zuchtrinderversteigerung in Bergland (Bezirk Melk). In Schloss Hof, nahe der slowakischen Grenze, wurde der Kontakt zu Tieren im Streichelzoo eingeschränkt. Hier ist der Besuch aktuell nur eingeschränkt möglich.

Auch wenn die Schließungen für viele Menschen im Grenzraum Einschränkungen bedeuten, sehen Experten in den Maßnahmen einen wichtigen Schritt, um größere wirtschaftliche Schäden zu vermeiden – vor allem für die Tierhaltung in Österreich.

Was hat es mit der Maul- und Klauenseuche auf sich?

Die hochansteckende Maul- und Klauenseuche (MKS) befällt Wiederkäuer wie Rinder oder Schafe. Für Menschen ist sie ungefährlich, kann aber leicht über Kleidung, Fahrzeuge oder Tiertransporte verschleppt werden. In Österreich wurde die Tierseuche zuletzt 1981 nachgewiesen – seither blieb das Land frei davon. Um das so zu halten, wurde in enger Abstimmung mit Behörden und Landwirtschaftskammern rasch reagiert.

In Deutschland hatte erst im Januar ein Ausbruch in Brandenburg für Aufsehen gesorgt. Einige Nicht-EU-Staaten hatten Einfuhrstopps für Milch und Fleisch verhängt. Die Branche beklagt Verluste in Milliardenhöhe.