Tierschutzproblem: Legehennen mit gebrochenem Brustbein

Leichte Kollisionen reichen aus für Brustbeinbruch

Lars Schrader, Leiter des Instituts für Tierschutz und Tierhaltung am Friedrich-Löffler-Institut, ist von den Ergebnissen nicht überrascht. Auch bisherige deutsche Studien kommen zu ähnlich hohen Fallzahlen.

Die Gründe sind vielfältig: Weil die Knochen so brüchig sind, braucht es nicht viel Außeneinwirkung: Kollisionen mit Gestängen oder ein Aufprall von höher gelegenen Sitzstangen auf den Boden reichen aus. Allein schon das Sitzen auf der Stange schädigt auf Dauer das Brustbein. Mit dem Unterschied, dass Brüche bei Käfighennen kaum von selbst verheilen. Bei Tieren mit Bewegung zeigen die Röntgenbilder immerhin neu gebildetes Knochenmaterial an der Bruchstelle.

Legehennen an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit

Bei den meisten Hennen findet sich der Bruch an der Spitze des Brustbeins. Der Dänischen Studie zufolge könnte das auf den Druck beim Eierlegen zurückzuführen sein. Schrader nennt es eine Art "Sollbruchstelle": Wenn die Hennen mit 20 Wochen ihre ersten Eier legen, ist die Brustbeinspitze noch nicht fest verknöchert. Ein späterer Legebeginn könnte das Risiko einer Deformierung mindern, aber nicht beheben, sagt Schrader: "Wir sind an der Grenze der Leistungsfähigkeit der Tiere angelangt."

Bayerische Tierärzte können Ergebnisse nicht bestätigen

Die umfangreiche dänische Studie ist auch beim Tiergesundheitsdienst Bayern auf Interesse gestoßen. Der Kalziummangel bei älteren Legehennen und das Risiko von Brustbeinbrüchen ist dort bekannt. Ob aber auch in bayerischen Ställen derart viele Tiere mit gebrochenem Brustbein gehalten werden, kann eine Tierärztin im Gespräch mit dem BR nicht bestätigen. Eigene Studien sollen hier ein klareres Bild bringen.

Özdemir will Handlungsmöglichkeiten prüfen

"Die Zucht scheint eine große Rolle zu spielen", stellt auch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir fest. Und da er sich auch als oberster Tierschützer sieht, will er prüfen, was in Deutschland getan werden kann. Stabilere Knochen mit einem besseren Stoffwechsel könnten über die Züchtung erreicht werden.

Allerdings produzieren weltweit nur drei bis vier Unternehmen überhaupt Legehennen. Und in den wenigsten Ländern ist Käfighaltung verboten. Das Interesse an stabileren und dann aber auch weniger leistungsfähigen Tieren dürfte also gering sein.

Weniger Risiko bei weniger Eiern

Schlussendlich wird aber nur eine geringere Legeleistung die Anzahl von Brüchen oder Deformationen am Brustbein deutlich senken. Weniger Eier heißt aber auch weniger Ertrag für den Halter und damit teurere Eier für die Verbraucher. Geflügelzüchterin Inga Günther, Geschäftsführerin der Ökologischen Tierzucht in Augsburg, nennt einen Preis von 50 bis 80 Cent pro Ei. Dann könnten Legehennen stressfrei in kleinen Herden gesund leben. Und alt werden.

Ihre Zweinutzungshühner hat sie aus alten, inzwischen selten gewordenen Rassen gezüchtet. Sie leben in kleineren Gruppen, legen nur etwa 250 Eier pro Jahr, dafür sind aber die männlichen Tiere auch für die Mast geeignet. Diese Zweinutzungsrassen oder "Alleskönner" sollen in Zukunft eine größere Rolle in der Geflügelbranche spielen.