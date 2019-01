Tierschutz: Labore sollen Tierversuche öffentlich machen

Tierversuche stehen schon lange in der Kritik. In Deutschland soll künftig eine Datenbank dazu beitragen, dass die Zahl der Tierexperimente abnimmt. Das Register ist laut dem dafür zuständigen Bundesinstitut für Risikobewertung nun an den Start gegangen. Darin können Wissenschaftler anstehende Experimente eintragen und anderen Laboren zugänglich machen, damit diese die Versuchsergebnisse auch nutzen können.

2,8 Millionen Versuchstiere in Deutschland im Jahr 2018

Die Planung eines Versuchs werde so durchdachter und zielgerichteter, erklärte das Institut zu den Zielen des Projekts. Die Veröffentlichung der Studien soll demnach dazu führen, weitere Versuche einzusparen. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland etwa 2,8 Millionen Versuchstiere eingesetzt. Davon wurden knapp 740.000 für wissenschaftliche Zwecke getötet.