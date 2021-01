Mehr Hochs und Tiefs mit Migrationshintergrund

"Ahmet", "Cemal" oder "Dragica": In den ersten Wochen des Jahres 2021 werden auf den Wetterkarten häufig Namen mit Migrationshintergrund zu lesen sein. Mit der Kampagne "Wetterberichtigung" will das Netzwerk "Neue deutsche Medienmacher*innen" die Vielfalt in der Bevölkerung sichtbar machen.

Dazu hat der Verein 13 Wetterpatenschaften für Hoch- und Tiefdruckgebiete gekauft. So konnte das Netzwerk entscheiden, wie diese benannt werden. Die Patenschaften vergibt das Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin für alle Hoch- und Tiefdruckgebiete, die das Wetter in Mitteleuropa beeinflussen. Die Wetterdienste und Medien in Deutschland übernehmen die Namen, die die Paten festlegen. Sie tauchen deshalb etwa auf Wetterkarten von Zeitungen und in den Wetterberichten im Fernsehen auf.

Vielfalt der Gesellschaft soll auch im Wetter abgebildet sein

"Unter den Kindern und Jugendlichen sind in ganz Deutschland 40 Prozent aus Einwandererfamilien. In manchen Großstädten sind es schon mehr als die Hälfte", sagte Ferda Ataman, Vorsitzende der "Neuen deutschen Medienmacher*innen" dem BR. "Wir möchten, dass die sich wiederfinden, und zwar überall – auch im Wetter. Namen wie Herbert und Gisela gehören natürlich dazu, aber eben auch Ahmet und Ayşe."

Für die Auswahl der 13 Namen hat sich der Verein am Alphabet und an Statistiken orientiert. Dabei räumt Ataman auch ein, dass viele Herkunftsgruppen dieses Jahr trotzdem noch fehlen - etwa Menschen aus asiatischen oder afrikanischen Einwandererfamilien.

Wetternamen aus Spendengelder finanziert

Finanziert wurde die Aktion aus Spendengeldern. Für die Wetternamen hat der Verein rund 5.000 Euro gezahlt. Wetterpatenschaften für Hochdruckgebiete sind teurer als die Tiefdruckgebiete: Ein Tief kostet 240 Euro, für ein Hoch werden 360 Euro fällig. In geraden Jahren erhalten die Tiefdruckgebiete weibliche Vornamen und die Hochdruckgebiete männliche, in ungeraden Jahren ist es umgekehrt.

Nicht nur auf der Wetterkarte wollen die "Neuen deutschen Medienmacher*innen" mehr Menschen mit Migrationshintergrund sichtbar machen. Der Verein setzt sich für mehr Vielfalt in der gesamten Medienwelt ein. Das Wetter diverser zu machen, sei erst einmal ein symbolischer Schritt, so Ataman.