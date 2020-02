Coronavirus-Ticker: Infektionskette führt nach München

09.59 Uhr: Vierter Toter in Italien

In Norditalien ist eine vierte Person ums Leben gekommen, die mit dem Coronavirus infiziert war. Der 84-jähriger Mann ist in einem Krankenhaus in Bergamo gestorben. Wie der Präsident der Region Lombardei, Attilio Fontana, in einem Radiointerview berichtete, litt der Mann an anderen Vorerkrankungen. Die Zahl der Infizierten sei alleine in der Lombardei auf 165 gestiegen. Am Sonntagabend waren es in ganz Italien nach Angaben des Zivilschutzes noch rund 150. Die Lombardei ist die am stärksten betroffene Region in Italien.

Fontana sagte zudem, dass keine Hamsterkäufe nötig seien. Lieferungen seien gesichert. In Medienberichten waren leer geräumte Regale in Supermärkten in Mailand zu sehen und lange Schlangen an Kassen.