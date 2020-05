Thüringer Dorf-Idylle mit Neonazi-Wirt

Seit zwei Monaten leitet Claudia Krahnert das Museum in Kloster Veßra. Für die 41-jährige Historikerin eigentlich ein Traumjob an einem Traumort. Reiseführer beschreiben das Kloster als "eines der bedeutendsten romanischen Baudenkmäler in Thüringen". Touristen kommen regelmäßig in das Dorf, das auch von Unterfranken schnell zu erreichen ist. Nicht einmal 20 Kilometer sind es bis zur bayerischen Grenze.

Besorgte Museumsdirektorin

Nach dem Corona-Lockdown hat das Museum gerade wieder geöffnet. Und wer stärkt sich nach einem Rundgang nicht gern im Gasthaus? Das einzige am Ort wird von einem deutschlandweit bekannten Neonazi betrieben. Tommy Frenck war früher NPD-Mitglied und hängte schon mal die Reichskriegsflagge aus seinem Fenster.

Im "Goldenen Löwen" bietet er seit kurzem ein eigenes Bier an, "Reichsbräu", mit Reichsadler und eisernem Kreuz auf dem Etikett. Bei aller Freude über ihre neue Wirkungsstätte ist deshalb auch Museumsdirektorin Krahnert besorgt: "Wenn man Kloster Veßra hört, dann denkt man in erster Linie an Tommy Frenck und nicht an diesen wundervollen Ort."

Im Dorf begann ein Prozess

Seit fast sechs Jahren ist Tommy Frenck Hausherr im "Goldenen Löwen". Das Dorf mit seinen 400 Einwohnern macht seitdem einen herausfordernden Prozess durch. Lange Zeit gingen die allermeisten Dorfbewohner in Deckung, schwiegen oder tauschten sich allenfalls in der Familie aus. Frenck war schließlich einer von ihnen, einer, der aus der Gegend stammt. Dass Frenck vor drei Jahren im Nachbarort das bislang größte Neonazi-Konzert Deutschlands veranstaltete und 6.000 angereiste Rechtsrock-Freunde ihre Autos auf dem Areal des Klosters parkten, stieß schon auf. Dann aber, vor einem Jahr, kandierte Frenck für den Gemeinderat und den Kreistag von Hildburghausen.

Einwohner schweigen nicht mehr

Für einige Dorfbewohner der Anlass, das defensive Schweigen zu brechen. Lars ist einer davon. Seinen Nachnamen will der Mann um die 50 nicht nennen. Lars und seine Mitstreiter zogen von Haustür zu Haustür, um vor Frenck zu warnen und selbst zu kandidieren: "Das war befreiend, dass man gesehen hat, dass da eben nicht dieses stillschweigende 'Ja wir können es ja nicht ändern' rüberkam."

Lars und seine Mitstreiter haben heute zwei Sitze im Gemeinderat, Tommy Frenck und sein Wahlbündnis einen. Letzteres wurde allerdings mit über 6.000 Stimmen beziehungsweise drei Sitzen in den Hildburghauser Kreistag gewählt. Eine, die ihn gewählt hat, ist Nicole. Sie sagt: "Ich bin halt froh, dass jemand da ist, der auch auf den Tisch haut."

Fans und Gegner

Die knapp 30-Jährige will ihren Nachnamen ebenfalls nicht preisgeben. Sie ist mit Tommy Franck zur Schule gegangen und besucht gern die Flohmärkte, die der Neonazi regelmäßig auf der Terrasse des Gasthofes veranstaltet. Frenck, 32, muskulös und meistens in T-Shirts gekleidet mit Aufdrucken wie "Make Germany white again", schleppt dann stapelweise Spielzeug, Kleidung oder Kinderwagen heran. Unter dem Motto "Deutsche helfen Deutschen".

In Corona-Zeiten kann Frenck keine Konzerte mehr ausrichten, dafür floriere, so sagt er, sein Handel mit Schutzmasken, auf denen der Reichsadler abgebildet ist. Und er verkauft jetzt "Reichsbräu". Auf dem Etikett ebenfalls Reichsadler und eisernes Kreuz. Kalkuliert provozieren, immer knapp unter der Strafbarkeitsgrenze und in der rechten Szene abkassieren: Das ist Frencks Strategie seit Jahren. Diejenigen im Dorf, die nicht seine Fans sind, haben allerdings auch Strategien entwickelt.

Kaffee für die Prozesshilfe

Gegenüber vom "Goldenen Löwen" gibt es den Grill-Imbiss "Refektorium", wo Uwe Thüringer Spezialitäten wie Mutzbraten und Rostbrätle zum Mitnehmen anbietet. Auch Uwe möchte seinen vollen Namen nicht preisgeben. Seit kurzem bietet er Kaffee to go in neuen Tassen an. Sie tragen die Aufschrift: "Wir für Thüringen. Kein Ort für Nazis." 50 Cent pro Kaffee gehen an das Bündnis "Kloster Veßra bleibt bunt". Als Prozesskostenhilfe für die Initiative, die auf juristischem Weg erreichen will, dass Frenck in Zukunft nicht wieder rechtsextreme Konzerte getarnt als Kundgebungen unter dem Vorwand der Meinungs- und Versammlungsfreiheit stattfinden lassen kann.