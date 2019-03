Thüringen: "Reichsbürger" sollen für abgegebene Pässe zahlen

Sogenannte Reichsbürger sollen in Thüringen künftig eine Gebühr bezahlen, wenn sie ihre Ausweise den Meldebehörden zurückgeben. In der ersten Aprilwoche will sich das Kabinett dazu mit einer Änderung der Verwaltungskostenordnung beschäftigen, wie ein Sprecher des thüringischen Innenministeriums am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Reichsbürger sollen fünf Euro pro Tag zahlen

Demnach sollen Passverweigerer den Kommunen pro Tag fünf Euro für die Aufbewahrung ihrer Passdokumente zahlen. Zuvor hatten Zeitungen der Funke-Mediengruppe über die geplante Gebühr berichtet. Als Vorbild nannte der Sprecher eine vergleichbare Regelung in Schleswig-Holstein.

Verfassungsschutz beobachtet "Reichsbürger"-Szene

Sogenannte Reichsbürger sprechen dem Grundgesetz und den Behörden die Legitimität ab. Die Szene wird bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet und ist teilweise gewaltbereit.