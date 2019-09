vor 18 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Thomas-Cook-Pleite: Horror für Urlauber

Die Pleite des deutschen Reiseveranstalters Thomas Cook hält weiter Tausende Urlauber in Atem. Entweder ist ihre Reise ganz gestrichen - oder sie erleben am Urlaubsort so unerfreuliche Szenen mit rabiaten Hoteliers wie in diesem Beispiel.