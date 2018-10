Theresa May tanzt zum Brexit

"Dancing Queen" von Abba schallt durch den Raum, als die britische Premierministerin May die Bühne betritt. Ihre Parteikollegen stehen auf und klatschen, es wirkt wie eine Ovation. Und dann kommt sie: Tänzelnd und gut gelaunt geht May zum Rednerpult. Sie lässt sich feiern wie ein Rockstar.

Das war im vergangenen Jahr noch ganz anders: Damals in Manchester war ihre Parteitagsrede zum Fiasko geraten. Zuerst konnte sie kaum sprechen, dann bekam sie einen Hustenanfall, der sie nicht mehr losließ. Ein Komiker überreichte ihr ein Entlassungsschreiben - angeblich im Namen des damaligen Außenministers Boris Johnson. Zu guter Letzt fielen hinter ihr die Buchstaben des Parteitagsmottos von der Wand. Es war ein Albtraum.

May steht unter Druck

Damals ist damals, vergessen ist das alles, schien sie sich gesagt zu haben. Denn heute war sie die "Dancing Queen": Gut gelaunt, tanzend, optimistisch. Nach dem Applaus rief sie ihre Partei dazu auf, zusammenzuhalten. In dieser letzten schwierigen Phase der Brexit-Verhandlungen. Denn sie steht massiv unter Druck - wegen ihrer umstrittenen Brexit-Pläne. Innerhalb und außerhalb ihrer Partei.

"Besten Tage liegen vor uns"

"Wenn wir zusammenhalten und die Nerven behalten, können wir ein zufriedenstellendes Abkommen für Großbritannien erreichen", sagt May. Vor Großbritannien liege nach dem Brexit eine vielversprechende Zukunft. "Die besten Tagen liegen vor uns, und die Zukunft ist voller Versprechen." Zehn Jahre nach der Finanzkrise mit Ausgabenkürzungen und stagnierenden Löhnen sollten die Menschen wissen, dass der Sparkurs zu Ende sei. Die Konservativen müssten zeigen, dass sie etwas bei den Themen abliefern könnten, die den Wählern unter den Nägeln brennen.

Ex-Außenminister Boris Johnson warf ihr Betrug vor.

Dagegen fordern Politiker wie Mays Rivale Boris Johnson einen möglichst klaren Bruch mit der EU. Der ehemalige Außenminister hatte May in seiner Parteitagsrede gestern Betrug vorgeworfen und einen Kurswechsel in den Scheidungsverhandlungen mit der EU verlangt. Er forderte sie zum klaren Bruch mit Brüssel auf.

Partei soll sie unterstützen

May allerdings bleibt bei ihrem Verhandlungskonzept. Die Partei solle nicht streiten, sondern ihren Kurs unterstützen. Ansonsten könne es sein, dass Labour-Chef Jeremy Corbyn an die Macht komme oder der EU-Austritt gar nicht stattfinde, warnte May. "Wenn wir alle in verschiedene Richtungen auseinander laufen, weil wir unsere eigenen Vorstellungen eines perfekten Brexits verfolgen, laufen wir Gefahr, am Ende ganz ohne Brexit dazustehen", erklärt sie.

May betonte, ihre Regierung habe der EU "sehr herausfordernde" Vorschläge gemacht. Es bestehe die Gefahr, dass es einen Brexit ohne Anschlussregelung mit der EU gebe. Ohne Vertrag zu gehen, Zölle einzuführen und teure Grenzkontrollen wäre ein schlechtes Ergebnis für Großbritannien und die EU, so May. Für ihr Land werde das anfangs hart, doch es werde dank Widerstandsfähigkeit und Einfallsreichtum bestehen.

Die besten Tage kommen also noch - nach den Vorstellungen der Premierministerin. Damit das gelingt, muss sie deutlich mehr zeigen, mehr als einen Tanz auf der Bühne.