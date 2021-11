Themenwoche: Stadt.Land.Wandel - wo ist die Zukunft zu Hause?

Wie ist es um gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land bestellt? Dieser Frage widmet sich die ARD ab heute unter der Federführung des BR. Vom 7. bis 13. November 2021 liefert der Bayerische Rundfunk in seinen Programmen mit Magazinbeiträgen, Reportagen und Dokumentationen in Fernsehen und Hörfunk sowie online, in der BR Mediathek, auf BR Text und in Podcasts Denkanstöße und Antworten zu diesem Thema.

"Wir bringen mit so einem Thema in meiner Wahrnehmung die Macht der ARD voll auf die Straße. Wir sind allein im Bayerischen Rundfunk mit 30 Regionalstudios in ganz Bayern vertreten. Das gilt für die Kollegen der anderen Landesrundfunkanstalten auch. Ich finde, deswegen steht uns die Themenwoche so besonders gut zu Gesicht. Wir merken in der aktuellen politischen Debatte, dass das Themen sind, die uns ohnehin als Gesellschaft schon lange umtreiben, die aber in den letzten eineinhalb Jahren durch die Pandemie und die besondere Situation noch mal eine ganz andere Brisanz gekriegt haben." Dr. Katja Wildermuth, BR-Intendantin.

Online-Umfrage: Stadt - Land - Chancen

Im Vorfeld der ARD-Themenwoche hat der BR mit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften und dem Fraunhofer-Institut eine Online-Umfrage zur Zukunft in der Stadt und auf dem Land gestartet. Dabei sollte herausgefunden werden, welche Wünsche die Bürger an ihr zukünftiges Leben haben werden. Die Ergebnisse werden dann ab Montag täglich auf BR24 veröffentlicht.

Streifzug durch die ARD-Themenwoche

Innerhalb der Themenwoche "Stadt.Land.Wandel" werden unter anderem bisherige und aktuelle Transformationsprozesse vorgestellt, lehrreiche Beispiele für Lebensraumveränderungen aus der Vergangenheit gezeigt und Herausforderungen beschrieben, die uns in Deutschland in naher Zukunft treffen werden.

Die ARD-Themenwoche interessiert sich für kleine, lokale Initiativen ebenso wie für große politische Weichenstellungen – für Städteplanung genauso wie für theoretische Modelle. Zu den Themenfeldern gehören insbesondere Erwerbsarbeit, Zugang zu Bildungseinrichtungen und zum Gesundheitssystem, bezahlbares Wohnen, Barrierefreiheit und gesellschaftliche Vielfalt. Zu einer funktionierenden Infrastruktur zählen zukunftsfähige Mobilitätssysteme und ein gerechter Digitalausbau.

Sendungen im BR Fernsehen

Am Sonntag, 7. November um 19.15 Uhr kommt auf dem Sendeplatz von "Unter unserem Himmel" die Dokumentation "Alte Heimat, neue Heimat", in der es um das Spannungsfeld geht, in dem viele leben, die ihre Heimat in der Provinz in Richtung Großstadt verlassen haben. Während in den Großstädten die Mieten explodieren, veröden auf dem Land die Ortskerne. Doch es gibt eine Gegenbewegung: Junge Menschen und Familien suchen sich eine neue Lebenswelt auf dem Land, mit mehr Platz und nachhaltigem Ansatz.

Kleine Initiativen und große Visionen:

Am Dienstag, 9. November, um 22.45 Uhr haben in der Dokumentation "Zeit für Local Heroes" Politikerinnen und Politiker in Bayern das Wort. Die Doku begleitet die drei bayerischen Kommunalpolitikerinnen und -politiker Elisabeth Koch aus Garmisch-Partenkirchen, Nasser Ahmed aus Nürnberg und Lena Koch aus Polling über mehrere Monate bei ihrer Arbeit in ihren Gemeinden.

Der Mittwochabend steht ab 22 Uhr mit dem "DokThema: Gewinner oder Verlierer? Stadt im Wandel: Chemnitz und Ingolstadt" ganz im Zeichen der Themenwoche. Es geht um Konzepte, die helfen, Innenstädte zu retten. Die Umsätze in vielen Zentren gehen dramatisch zurück, immer mehr Kunden kaufen online. Die Corona-Pandemie wirkt dabei häufig wie ein Brandbeschleuniger. Städte wie Ingolstadt in Bayern und Chemnitz in Sachsen trifft diese Entwicklung hart. Lösungen sind gefragt. Wie durch Wachstum nach oben und unten urbane Räume vertikal erweitert und durch klug gestaltete Verdichtung aufgewertet werden können, zeigen ab 22.45 Uhr die beiden Folgen der neuen Reihe "Drunter und Drüber".

Das Wirtschafts- und Sozialmagazin Mehrwert beschäftigt sich am Donnerstag, den 11. November mit der Frage, ob die durch die Pandemie ausgelöste neue Landlust vieler Städter für die Dörfer eher Fluch oder Segen ist. Isabella Kroth moderiert aus Niederwinkling in der Nähe von Straubing, dem es dank cleverem Management gelungen ist, Firmen und Neubürger anzulocken. Die Ansiedlung findet im Ortskern statt, die Infrastruktur von der Kita über Ärzte und Geschäfte bis zum Seniorenheim liegt vor der Tür, die Wege zur Arbeit sind kurz. Gefördert wird so ein attraktives soziales Miteinander statt anonymer Schlafsiedlung und Gewerbegebiet. Die Gemeinde wurde für dieses Konzept mehrfach ausgezeichnet.

Sendungen in ARD-alpha

ARD-alpha sendet von Sonntag, 8. bis Freitag, 12. November, täglich um 18.15 Uhr eine neue Folge von "Planet Wissen". Dabei geht es um Themen wie Energiewende, Mobilität oder sterbende Innenstädte. Am Sonntag, 7. November, nimmt sich um 19.30 Uhr "RESPEKT – Demokratische Grundwerte für alle!" der Frage an, ob abseits wohnen für Jugendliche automatisch heißt, abgehängt zu sein.

Höhepunkt des Engagements von ARD-alpha zur ARD-Themenwoche ist am Donnerstag, 11. November, ab 21.45 Uhr , wie man ganz unterschiedlich den Herausforderungen einer neuen Zeit begegnen kann.

Sendungen im Hörfunk

Veränderungen in der Stadt und auf dem Land, die unsere Gesellschaft zukunftsfähig machen, sind auch Thema in den Hörfunkwellen des Bayerischen Rundfunks.

BAYERN 1 etwa bringt aktuelle Beispiele und widmet sich in seiner Talk-Sendung "Die Blaue Couch" dem Thema. Für alle Sendungen während der ARD-Themenwoche sind entsprechende Gäste eingeladen, gleich am Montag, 8. November, etwa der Architekt und Stadtplaner Peter Haimerl.

Auf Bayern 2 bieten zahlreiche Features aufschlussreichen Hintergrund. So etwa das radioFeature bereits am Samstag, 6. November, um 13.05 Uhr zum Thema "Stadt, Land, Flucht – Wie Europas Dörfer für neues Leben kämpfen", das auch online als Podcast abrufbar ist. Das aktuelle Magazin radioWelt ab 6.05 Uhr und das Notizbuch ab 10.05 Uhr widmen sich ab Montag in Wochenserien verschiedenen Aspekten, im Notizbuch geht es etwa um Energieversorgung, Lebensmittelversorgung, Flächenverbrauch und Mobilität – letztlich steht immer das Thema gleichwertige Lebensverhältnisse in Theorie und Praxis im Fokus. In radioWissen geht es am 12. November ab 9.05 Uhr um "Ökodörfer – Weltflucht oder Zukunftslabor?"

BAYERN 3 greift das Thema über die ganze Woche hinweg mit viel Hörer-Beteiligung und Experten-Interviews auf: Bei den "Frühaufdrehern" geht es um junge Familien sowie die Vor- und Nachteile des Stadt- und des Landlebens. Am "Vormittag" wird ganz konkret auf Probleme beim Pendeln oder auf Stadt-Land-Beziehungen geblickt; und "Die Zwei" werfen einen Blick in die Zukunft und überlegen, was wohl die ideale Lebensform ist.

Für PULS, das junge Programm des BR, geht Moderatorin Ariane Alter in der "PULS Reportage" aufs Land. Titel: "Wie geil ist das Landleben?" Ariane besucht Jana, die in einem 500-Seelen-Dorf aufgewachsen ist und großer Fan des Landlebens ist.

Auch BR24, die Informationswelle des Bayerischen Rundfunks, berichtet während der ARD-Themenwoche in Beiträgen und Interviews über verschiedene Aspekte des Themas.

Mediathek und vieles mehr

Zahlreiche Beiträge und Sendungen finden Sie auch in der BR Mediathek, bei BR Podcast sowie in der ARD Mediathek und der ARD Audiothek. BR Text berichtet ab Seite 800ff. über die ARD-Themenwoche und die dazugehörigen BR-Sendungen.

Projekt "Drive by Bayern" in der Testphase

Eine neue Möglichkeit, mehr über Stadt und Land zu erfahren, testet BR aktuell mit dem Projekt "Drive by Bayern". Die neue Funktion spielt den Userinnen und Users der BR Radio App zu ihrem Standort passende Wissensinhalte aus dem BR-Audioarchiv aus: In der Testphase auf der A8 München-Salzburg und auf der A93 Inntaldreieck-Kiefersfelden startet jetzt, wenn sich das Smartphone einem der "braunen Autobahnschilder " mit touristischen Hinweisen nähert, ein dazu passendes Audio mit Hintergründen zum jeweiligen Ort. In der aktuellen Testphase kann die Funktion mit Android-Handys aktiviert werden. Weitere Informationen gibt es hier: br.de/drive-by-bayern