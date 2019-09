Politiker: Zugfahren predigen, ins Flugzeug steigen?

Das Thema Klimaschutz ist im Bundeskabinett angekommen: Am Freitag will die Regierung ein großes Maßnahmenpaket vorstellen. Ein wichtiger Aspekt: Der Luftverkehr. Noch wird diskutiert, ob und wie stark sich das Fliegen verteuern und/oder Bahnfahren billiger werden muss, damit mehr Menschen "am Boden bleiben." Besonders im Visier: Inlandsflüge.

Bonn - Berlin und zurück: So oft gehen Regierungsbeamte in die Luft

Politiker der Bundesregierung und deren Beamte müssen für ihre Dienstflüge und -fahrten nicht bezahlen. Mit gutem Beispiel gehen sie dennoch nicht voran. Die "Bild"-Zeitung" hatte für das Jahr 2018 200.000 Flüge allein zwischen den Regierungssitzen Berlin und Bonn gezählt. Das Bundesinnenministerium bestätigte dem ARD-Magazin "Hart aber fair" zwar nicht die genaue Zahl, aber doch die Vorliebe der Politik fürs Fliegen. Demnach stiegen die Regierungsbeamte gut viermal so oft in ein Flugzeug als in den Zug: 26.661 Zugfahrten stehen 109.422 Flüge gegenüber.

849 Leerflüge von Bonn nach Berlin

Dass die rege Pendelei zwischen Berlin und Bonn überhaupt nötig ist, hat historisch gesehen zwei Gründe: ein Trostpflaster für Bonn - und Trödelei am Bau in Berlin. Um den Bedeutungsverlust der ehemaligen Bundeshauptstadt nach dem Umzug von Regierung und Parlament zu dämpfen, wurden mehrere Ministerien und Bundesbehörden in Bonn belassen. Dort - genauer: im nahen Köln-Wahn - hat heute wie im Jahr des Umzugsbeschlusses 1991 auch die Flugbereitschaft des Bundes ihren Sitz.

"Damals ist gesagt worden: wir lassen die Flugbereitschaft solange in Bonn, bis der neue Flughafen in Berlin fertig gebaut ist." Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am 16.9. in "Hart aber fair"