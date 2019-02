Thailands König verbietet Prinzessin Weg in die Politik

Prinzessin Ubolratna, erstes Kind von König Bhumibol, war schon immer eine Rebellin. Gestern noch hatte sie die thailändische Gesellschaft mit der Ankündigung überrascht, als erstes Mitglied der Königsfamilie in die Politik einzusteigen. Doch ihr Bruder, König Maha Vajiralongkorn, legte sogleich ein Veto ein. Er verfügte umgehend, dass sich weder sie noch ein anderes Mitglied der thailändischen Königsfamilie in die Politik einbringen dürfe. Vajiralongkorn ist in Bayern bestens bekannt, hat er doch hierzulande eine Villa in Tutzing am Starnberger See.

Spannendes Duell findet nicht statt

Mit Vajiralongkorns Entscheidung haben sich die Hoffnungen der Prinzessin auf ein Regierungsamt zerschlagen. Das Rennen gegen den vom Militär unterstützen Regierungschef Prayut Chan-o-cha hätte jedenfalls spannend werden können. Für Ubolratana war es nicht der erste unerwartete Schritt in ihrem mehr oder weniger turbulenten Leben.

Studentin der US-Eliteuni MIT

Die heute 67-Jährige wurde zwar als erste Tochter von König Bhumibol Adulyadej geboren, zu Thailands Royals gehört sie offiziell aber nicht mehr. Der Grund dafür ist die Liebe: Als Studentin an der US-Eliteuniversität MIT verliebte Ubolratana sich vor mehr als 40 Jahren in den Amerikaner Peter Jensen. Ihre Heirat mit dem Bürgerlichen 1972 kann als Akt der Rebellion gesehen werden. Bhumibol erkannte ihr die höchsten königlichen Titel ab, fast zehn Jahre lang verschwand sie aus dem Rampenlicht.

Bürgerliche Ehe, bürgerliche Kinder, bürgerliche Scheidung

Während ihre Geschwister, der heutige König Maha Vajiralongkorn (66), Prinzessin Sirindhorn (63) und Prinzessin Chulabhorn (61) Leben führten, die vor allem von Palastprotokollen bestimmt waren, lebte Ubolratana in den USA das typische amerikanische Leben. Sie nannte sich "Mrs. Julie Jensen" - den Spitznamen Julie hatte sie Berichten zufolge schon in ihrer Jugend wegen der Sängerin Julie London - und brachte drei Kinder zur Welt. Die Beziehungen zu der königlichen Familie erholten sich danach wieder. Ihre Mutter, Königin Sirikit, und andere Mitglieder besuchten sie in den Staaten.

Nach der Scheidung 1998 entschied Ubolratana drei Jahre später, wieder zurück nach Thailand zu ziehen.

Politik-Verbot für die königliche Familie

Heute genießt sie praktisch die gleichen Vorteile wie ihre Geschwister. Bei der Nominierung zur Kandidatin für das Ministerpräsidentenamt wurde der Große Palast in Bangkok als ihr Wohnsitz angegeben. Da Thailand eine konstitutionelle Monarchie ist, dürfen sich aber König Vajiralongkorn und sein innerer Zirkel nicht direkt in die Politik einbringen.

Der König verfügte, dass das künftig auch für andere Teile der Familie gelten soll - und auch für seine Schwester, obwohl ihr der Titel aberkannt wurde. Der Tradition nach sei sie nämlich immer noch ein Mitglied der königlichen Familie.

Engagiert gegen Drogen

Die Prinzessin engagiert sich gegen Drogenmissbrauch durch Jugendliche. Wenn sie mit hilfsbedürftigen Kindern unterwegs ist, setzt sie kaum auf Prunk und Protz - bei offiziellen Anlässen darf es mehr Glamour sein. Auf der internationalen Bühne hat sie zudem wiederholt für Thailand als Urlaubsland und für thailändische Filme geworben. Selbst stand sie auch schon für Filme und TV-Dramen vor der Kamera. Außerdem hat sie einen Instagram-Account. Sie war bislang allerdings nicht dafür bekannt, sich besonders für die Parteipolitik in ihrer Heimat zu interessieren. Sie habe sich aber aufrichtig für die Kandidatur als Ministerpräsidentin entschieden und die Absicht, das Land zu Wohlstand zu führen, hatte sie erklärt. Doch ihr Bruder schob diesen Absichten einen Riegel vor.