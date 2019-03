Texaner kämpfen gegen Trumps Mauer

Der Nationalpark Santa Ana in Texas liegt am Ufer des Rio Grande an der Grenze zu Mexiko. Durch den Park zieht sich ein Damm. Über den können Tiere flüchten, wenn der Fluss alle zehn Jahre mächtig über die Ufer tritt, erklärt Jim Chapman: "Wenn die hier eine Grenzmauer errichten, dann reißen sie diese Seite des Damms weg und ersetzen sie mit einer Betonmauer."

Es ist die Seite, die zum Ufer zeigt. Auf die etwa fünf Meter hohe Mauer könnte dann noch ein fünfeinhalb Meter hoher Zaun kommen, fürchtet Chapman. "Bei der nächsten Flut kommt kein Tier mehr raus." Chapman arbeitet für eine Umweltschutzorganisation im Rio-Grande-Flussdelta. Die Pläne für eine Grenzmauer regen den Texaner auf.

Gelder und Pläne sind offenbar da

Fernab in Washington hatte Kevin McAleenan vom US-Grenzschutz in dieser Woche noch einmal den Wunsch nach einer Mauer bekräftigt: "Wir müssen in Grenzsicherheit investieren, inklusive eines modernen Barriere-Systems, zusätzliches Personal, Technik sowie Unterstützung aus der Luft und zu Wasser."

Für den Südosten von Texas ist das nicht neu. Gelder und Pläne für den Sperrwall sind offenbar bewilligt.

Filippone hilft Flüchtlingen aus Mittelamerika

In Brownsville steht bereits eine Barriere aus Stahl. Von der Grenzbrücke über den grün schimmernden Rio Grande aus ist sie gut zu sehen. Elisa Filippone hält mitten auf der Brücke inne: "Hier ist der Fluss und da ist die Mauer, die bereits Präsident Bush gebaut hatte. Und das ist der Stacheldraht, den US-Präsident Donald Trump anbringen ließ, als er 1000 Soldaten an die Grenze abkommandierte. Der ist neu."

Die US-Amerikanerin zieht regelmäßig mit einer roten Einkaufstasche auf Rollen in Richtung Mexiko los. Mit dabei sind Wasser, Snacks, manchmal auch Kleidung. Sie versorgt Flüchtlinge.

Auf der mexikanischen Seite warten einige Familien in einem improvisierten Zeltlager neben dem Grenzterminal. Sie wollen ihren Platz nicht verlieren und einen Antrag auf Asyl bei den US-Behörden stellen. Sie hoffe, dass sie ihren Fall den Behörden vorlegen kann und dass man ihr hilft, erklärt Melin. Die 32-Jährige sagt, sie sei mit ihrem Sohn aus Nicaragua geflohen. Sie versucht es an einem offiziellen Übergang. Andere probieren es an weniger gesicherten Stellen der Grenze.