Teuteberg: "Müssen unsere Inhalte pointierter rüberbringen"

Ja, die FDP ist hinter ihren Wahlzielen zurückgeblieben, räumt Linda Teuteberg, Generalsekretärin der Liberalen ein. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk sagte sie, wie sie nun bei der Landtagswahl in Thüringen endlich in ein ostdeutsches Parlament einziehen will: "Wir arbeiten alle daran, dass wir mit unseren Botschaften klar rüberkommen," so Teuteberg. Die FDP habe gute Inhalte, die müsse man jetzt pointierter rüberbringen.

Kritik aus dem eigenen Lager

Derzeit gibt es Kritik aus dem eigenen Lager. Die stellvertretenden Parteivorsitzenden Michael Theurer und Wolfgang Kubicki etwa fordern, pointierter, aber auch lauter aufzutreten. Dabei warnte Teuteberg: "Gleichzeitig müssen wir sehen, dass wir nicht nur um des Laut-seins irgendwie andere Inhalte vertreten."

Pointierter, aber nicht unbedingt lauter

So will Teuteberg verhindern, dass der Wahlkampf zu sehr auf einen Zweikampf zwischen AfD und der Partei des jeweiligen Ministerpräsidenten hinauslaufe, so wie es in Brandenburg und Sachsen der Fall gewesen sei, sagte Teuteberg. Die FDP ist, außer in Berlin, in keinem ostdeutschen Bundesland im Landtag vertreten. In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt.