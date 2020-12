Testpflicht für Reiserückkehrer: Wie läuft das ab?

Wie sieht die neue Regelung aus?

Wer aus einem Risikogebiet außerhalb Deutschlands nach Bayern einreist, muss spätestens 72 Stunden nach der Einreise sein Testergebnis beim zuständigen Gesundheitsamt vorlegen. Das hat die Staatsregierung am Dienstag beschlossen. Zuständig ist das Gesundheitsamt am Wohnsitz. Bislang war es nur nötig, sich nach der Einreise aus einem Risikogebiet in Quarantäne zu begeben.

Muss ich den Test direkt bei der Einreise machen?

Nein. Der Test kann auch schon vorher im Ausland gemacht werden. Allerdings darf er maximal 48 Stunden vor der Einreise durchgeführt worden sein. An den Autobahnen sollen neue Hinweisschilder an die Verpflichtung erinnern.

Wo kann ich mich testen lassen?

Der Test muss spätestens nach der Einreise erfolgen. Dazu gibt es Testzentren an den Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen. Der Weg dorthin ist an den Flughäfen ausgeschildert. Wer nicht mit dem Flugzeug nach Bayern einreist, kann sich auch in ein kommunales Testzentrum oder zu einem niedergelassenen Arzt begeben. Es kann sein, dass dazu ein Termin benötigt wird.

Wann erhalte ich das Testergebnis?

Derzeit soll es bis zu 48 Stunden dauern, bis ein Testergebnis elektronisch übermittelt wird. Kommt das Testergebnis mit der Post, kann es noch länger dauern. Ein positives Testergebnis wird vom Labor direkt an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt.

Was passiert, wenn ich gegen die Testpflicht verstoße?

Die Staatsregierung weist darauf hin, dass es verstärkt Kontrollen bei Reisenden und Familienheimkehrern geben wird. Einerseits, um auf die Verantwortung jedes einzelnen hinzuweisen, andererseits aber auch, um die Testpflicht durchzusetzen.

Zusätzlich ist jeder, der aus einem Risikogebiet einreist, verpflichtet, sich bei der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde zu melden und auf die Pflicht zur Quarantäne hinzuweisen. Dies kann digital geschehen unter einreiseanmeldung.de. Verstöße gegen die Testpflicht sollen mit einem Bußgeld belegt werden. Das kann teuer werden. Nach dem Infektionsschutzgesetz werden bis zu 25.000 Euro fällig. Die Staatsregierung ruft dazu auf, von nicht zwingend notwendigen Reisen abzusehen.

Was ist, wenn mein Test negativ ist?

Ein negativer Test bei der Einreise befreit nicht von der Quarantäne-Pflicht. Wer aus einem Risikogebiet außerhalb Deutschlands nach Bayern einreist, muss sich weiterhin zehn Tage selbst isolieren. Diese Quarantäne kann frühestens nach fünf Tagen durch einen negativen Test beendet werden.

Woher weiß ich, dass ich aus einem Risikogebiet einreise?

Derzeit gelten fast alle Gebiete Europas als Risikogebiet. Das RKI führt eine Liste über die Risikogebiete weltweit, die fortlaufend aktualisiert wird. Die Liste umfasst rund 150 Länder.

Gibt es Ausnahmen von der Testpflicht?

Ja. Die Ausnahmeregeln, die zum Beispiel für Berufspendler gelten, bleiben nach Angaben der Staatskanzlei bestehen. Unabhängig davon sind alle Pflegekräfte, also auch ausländische, verpflichtet, sich zweimal wöchentlich testen zu lassen.