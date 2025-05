Tesla-Verkäufe halbiert - obwohl der Automarkt wieder anzieht

Die Verkäufe bei Tesla sind in Europa im April um die Hälfte eingebrochen. Wie der europäische Herstellerverband Acea am Dienstag mitteilte, sanken die Verkaufszahlen von Tesla im April in der Europäischen Union auf 5.475 Autos. Dies entspricht einem Rückgang von 52,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Tesla-Verkäufe in den ersten vier Monaten des Jahres 2025 seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um insgesamt 46,1 Prozent auf 41.677 Fahrzeuge zurückgegangen, hieß es weiter.

BMW und Volkswagen überholen Tesla

Überholt wurde der einstige Spitzenreiter dabei nach Angaben des Analyseunternehmens Jato Dynamics unter anderem von Volkswagen, BMW, Renault und der chinesischen Marke BYD.

Der Autobauer hatte bereits im April erhebliche Umsatzrückgänge und Gewinneinbrüche gemeldet. Demnach gingen seine weltweiten Verkäufe im ersten Quartal um 13 Prozent zurück. Tesla-Chef Elon Musk kündigte daraufhin an, seine Tätigkeit bei der von US-Präsident Donald Trump geschaffenen Regierungsabteilung für staatliche Effizienz (Doge) einzuschränken, um sich wieder mehr um seinen Elektroautokonzern kümmern zu können.

Starke Zuwächse bei Elektroautos in vielen Ländern Europas

Laut dem Acea-Bericht stiegen die Verkäufe von Elektroautos in der EU insgesamt um 26,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Der Gesamtmarktanteil der E-Autos lag im April demnach bei 15,3 Prozent. Das beliebteste Modell im April war dem Acea-Bericht zufolge das Mittelklassenmodell Elroq von Skoda. Der frühere Spitzenreiter, Teslas Model Y, lag auf dem neunten Platz.

"Der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge kommt langsam in Schwung", erklärte die Chefin des Verbandes Acea, Sigrid de Vries. Der Anstieg verlaufe in der EU ungleichmäßig. Während in Deutschland, Belgien, Italien und Spanien starke Zuwächse zu verzeichnen sind, gingen die Verkäufe von Elektroautos in Frankreich zurück.

Deutschland: Rekord bei E-Autos-Zulassungen im April 2025

In Deutschland kamen reine Elektroautos laut Kraftfahrt-Bundesamt im April auf einen Marktanteil von 18,8 Prozent. Das ist der höchste Stand, seit die Verkaufszahlen von E-Autos nach dem Auslaufen der staatlichen Umweltprämie Ende 2023 eingebrochen waren. Nach Angaben der Unternehmensberatung EY wurden in einem April noch nie so viele E-Autos zugelassen.

Die Verkäufe von Hybridfahrzeugen in der EU legten seit Jahresbeginn um 20,8 Prozent zu, während die Verkäufe von reinen Benzinfahrzeugen im gleichen Zeitraum um 20,6 Prozent zurückgingen.

Volkswagen bleibt Marktführer in Europa

Der Volkswagen-Konzern verteidigte seine Position als Marktführer in Europa und steigerte seinen Absatz über alle Antriebsarten hinweg im April um 2,9 Prozent. Im Bereich der E- und Hybridautos kamen chinesische Hersteller auf einen Marktanteil von 7,9 Prozent. Autokonzerne wie BYD, MG, Xpeng und Leapmotor verzeichneten nach Angaben des Analyseunternehmens Jato Dynamics ein deutlich größeres Wachstum als Hersteller aus anderen Ländern.

