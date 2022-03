Tesla erhält endgültige Genehmigung für Werk in Brandenburg

Der US-Autobauer Tesla hat die Genehmigung für sein Werk in Brandenburg erhalten. Das Landesumweltamt habe den entsprechenden Bescheid erteilt, so die Landesregierung in Potsdam. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) spricht von "großem Erfolg".