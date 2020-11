Terrorverdacht: Messerangriff in Schweizer Kaufhaus

In der Schweiz gehen die Behörden nach einer Messerstecherei in einem Warenhaus in der Stadt Lugano mit zwei Verletzten laut eigener Aussage dem Verdacht einer islamistisch motivierten Attacke nach.

Täterin ging mit Messer auf Opfer im Kaufhaus los

Die Bundesanwaltschaft sprach am Dienstagabend von einem mutmaßlichen terroristisch motivierten Angriff auf mehrere Personen. Nach Angaben der Polizei habe kurz vor 14 Uhr eine 28-jährige Schweizerin, die in der Stadt im Kanton Tessin wohnt, in dem Kaufhaus zwei Frauen angegriffen und eine davon schwer, aber nicht lebensgefährlich mit einem Messer verletzt. Die andere Frau wurde leicht verletzt.

Täterin sympathisierte mit dem IS und Al-Kaida

Die Angreiferin wurde festgenommen. Die Bundesanwaltschaft wird unter anderem wegen des Verdachts der versuchten vorsätzlichen Tötung, der schweren Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Verbot der extremistischen Gruppierungen Al-Kaida und Islamischer Staat ein Strafverfahren gegen sie eröffnen.