Terrorverdacht in Liverpool: Festnahmen nach tödlicher Explosion

Nach der Explosion eines Autos in Liverpool meldet die britische Anti-Terror-Polizei drei Festnahmen. Ein Mann war bei dem Vorfall am Sonntagvormittag vor einer Frauenklinik in der nordwestenglischen Stadt getötet worden. Ein weiterer wurde verletzt.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein Taxi gehandelt haben, das kurz zuvor vor dem Krankenhaus gehalten hatte. Nach Angaben der Polizei wurden am Abend drei verdächtige Männer wegen Terrorismusverdachts im Stadtteil Kensington festgenommen. Sie seien im Alter zwischen 21 und 29 Jahren.

Anti-Terror-Polizei übernimmt Ermittlungen

Bereits zuvor wurde bekanntgegeben, dass die Anti-Terror-Polizei ermittelt. "Wir bleiben aufgeschlossen hinsichtlich der Ursache der Explosion", hieß es in der Polizei-Mitteilung am Nachmittag. Aber angesichts der Art und Weise, wie sie sich ereignet habe, übernehme vorsichtshalber die Anti-Terror-Einheit die Ermittlungen.

Ein Toter, ein Verletzter

Um wen es sich bei dem Toten handelte, war zunächst unklar. Die Polizei bestätige lediglich, dass das Opfer männlich war und noch vor Ort starb. Die Identität des Mannes müsse zuerst noch geklärt werden, so die Mitteilung der Polizei weiter.

Der Verletzte ist nach Angaben der Polizei der Taxi-Fahrer. Er wurde in eine Klinik gebracht und wird dort behandelt. Die Verletzungen sind demnach nicht lebensgefährlich.