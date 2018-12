Terrorverdacht: Deutsche Flughäfen sensibilisiert

Deutsche Ermittler haben eine Gruppe von möglichen Terrorverdächtigen ins Visier genommen. Die Sicherheitsmaßnahmen an allen 14 großen deutschen Flughäfen wurden sensibilisiert, in Stuttgart sogar "massiv verstärkt". Das berichtete der Sprecher der Bundespolizeidirektion Stuttgart. Was das speziell für den Flughafen München bedeutet, will die Bundespolizei aber weiter nicht sagen - "aus einsatztechnischen Gründen", wie eine Sprecherin dem Bayerischen Rundfunk erklärte.

Flughafen München: Polizei "immer hohe Präsenz"

Alle Einsatzkräfte in München seien sensibilisiert worden. Welche Maßnahmen dann in den einzelnen Flughafen getroffen würden, werde jeweils vor Ort entschieden. Die Sprecherin betonte auch erneut, dass die Bundespolizei am Flughafen München im öffentlichen wie im nicht-öffentlichen Bereich grundsätzlich "immer hohe Präsenz" zeige.

Hinweis vom marokkanischen Geheimdienst

Nach ARD-Informationen sucht die Polizei im Zusammenhang mit einem möglicherweise geplanten Anschlag auf einen Flughafen im Südwesten Deutschlands vier Personen. Der Hinweis des marokkanischen Geheimdienstes war erschreckend konkret. Es seien Personen in Europa unterwegs, um im deutsch-französischen Grenzgebiet einen Selbstmordanschlag zu begehen. Ein Flughafen sei das Ziel.

Verdächtige: ein Vater und sein Sohn

Zwei der Gesuchten seien Vater und Sohn und stammten aus Nordrhein-Westfalen. Sie seien bereits vergangene Woche der französischen Polizei aufgefallen, als sie am Pariser Flughafen Charles de Gaulle Fotos vom Terminal machten. Das waren laut dem SWR auch die beiden Männer, die am Stuttgarter Flughafen gesichtet wurden. Sie konnten demnach anhand von Videoaufzeichnungen identifiziert werden. Die Polizei in Baden-Württemberg gründete die Ermittlungsgruppe "Kranich". Die Bundespolizei verstärkte ihre Kontrollen an den Flughäfen und die Suche nach der Gruppe begann. Aus Marokko haben die Ermittler auch Chatprotokolle erhalten, die vier Personen zugeordnet werden.