Terrorverdacht bei Anschlag in Straßburg

Das französische Innenministerium sprach von einem "ernsthaften Zwischenfall".

Die örtlichen Behörden erklärten bei Twitter, die Menschen sollten das Gebiet um die Polizeiwache meiden, die sich in der Nähe des Weihnachtsmarktes befindet. Zeugen sagten, sie hätten an mehreren Orten in der Innenstadt Schüsse gehört.