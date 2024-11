11.11.2024, 21:05 Uhr Audiobeitrag

> Terrorverdacht: 17-Jähriger wegen geplanten Anschlags verhaftet

In Schleswig-Holstein haben Ermittler einen 17-Jährigen verhaftet, weil er einen Terroranschlag geplant haben soll. Nun sitzt er in Untersuchungshaft. Am Dienstag will die Staatsanwaltschaft Einzelheiten bekannt geben.

Von BR24 Redaktion