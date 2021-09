Terrornacht von Paris: Frankreich vor historischem Prozess

Es war das 1. Mal, dass in Frankreich Selbstmordattentäter mit Sprengstoffwesten zuschlugen. Drei Stunden Terror am Stade de France, in Bars und Restaurants, vor allem aber im Musikklub Bataclan. 130 Tote, Hunderte physisch Verletzte. Tausende mit seelischem Trauma. So die Bilanz. Zu den Attentaten bekannte sich der sogenannte Islamische Staat. Die Terroristen sind tot. Nur einer der unmittelbar Beteiligten und mutmaßliche Hintermänner stehen nun vor Gericht. Ihnen stehen 1.800 Zivilkläger gegenüber.

Stunden des Grauens

"Notruf Paris. Guten Tag!" "Im Bataclan wird geschossen. Wir wurden getroffen, sind verletzt. Auch mein Mann. Es geht uns nicht gut!" "Der Rettungswagen ist schon unterwegs, Madame."

Das Nachrichtenradio France Info hat sie vor Prozess-Beginn veröffentlicht – die Mitschnitte aus der Notrufzentrale in der Nacht vom 13. auf den 14. November 2015. Ein Notarzt hat sie auf seinem Computer gespeichert und bildet damit seitdem Kollegen aus. "Dringende Nachricht an die Rettungssanitäter. Alle werden im Hof erwartet. Dringend!“

"Sie haben über 80 Tote am Bataclan." "Wie viele haben sie?" "Über 80. Und einen Typen mit Sprengstoff." "Was, also - warte mal."

Ex-Präsident Holland will Klarheit

Um 1.30 Uhr steht der damalige Präsident Francois Hollande 300 Meter vom Musikklub entfernt. In einem Exklusiv-Interview mit der ARD erinnert er sich. Er habe den Horror vor Augen gehabt. Die Rettungskräfte seien entsetzt gewesen, erinnert sich Holland. "Sie sahen von Kugeln entstellte Gesichter, reglos verschlungene Körper." Es sei wichtig, dass die Öffentlichkeit heute erfahre, was dort passiert sei. Darum gehe es in dem Prozess.

Ein Jahrhundert-Prozess

542 Ermittlungsordner, 140 Verhandlungstage. Über 330 Anwälte. Und mehr als 140 akkreditierte Medien aus fast 60 Ländern. Ex-Präsident Hollande hat damals den Ausnahmezustand verhängt und die Grenzen geschlossen. Nun wird er aussagen.

"Ich werde den Angeklagten in die Augen schauen und sie sollen auch mich sehen und wissen: Die Demokratie hat das letzte Wort", sagte Holland im Vorfeld. Selbst angesichts von Terror müsse man die Angeklagten anhören, ihnen Anwälte gestatten und sie verurteilen, wenn sie schuldig seien. Der Prozess habe auch einen pädagogischen Wert.

Prozess wird gefilmt und veröffentlicht

Zu klären sei, wie es zu solch einer barbarischen Aktion habe kommen können. Deshalb werde der Prozess gefilmt und veröffentlicht - wie es auch beim Prozess gegen Klaus Barbie gewesen sei. Der Prozess gegen den NS-Kriegsverbrecher und "Schlächter von Lyon" war 1987 der erste, der in Frankreich für die Geschichte aufgezeichnet worden ist.

Die Historikerin Virginie Sansico forscht zur Justizgeschichte und zum juristischen Terrorismus-Begriff. Er werde gefilmt, weil schon vor Prozessbeginn feststehe, dass das Verfahren für Frankreich als historisch und sehr politisch eingestuft werde, sagte Sansico. Allerdings habe man schon bei dem Prozess zum Anschlag auf die Satirezeitung Charlie Hebdo erlebt, dass es eine vollständige Aufarbeitung nicht geben werde. Und das Thema somit auch nicht beendet werden könne. "Die Hoffnung, einen Schlusspunkt zu setzen, wird auch dieser Prozess nicht erfüllen können, der durchaus gigantisch wird."

Rahmen für den Prozess

Die Anhörungen beginnen mittags. Dies sei besser für Richter und Polizei, die die Angeklagten nicht in aller Herrgottsfrühe bringen müssten, so Sansico. Der Prozess findet unweit der Kathedrale Notre Dame im Justizpalast statt. In den historischen "Saal der verlorenen Schritte" mit seinem Marmorboden und den hohen Gewölben wurde für über 8 Millionen Euro ein Saal eingepasst: "Grand procès" - "großer Prozess" heißt er.

Im Inneren des Saals schlichte, helle Holzbänke wie in einer modernen Kirche. 550 Personen passen hinein. Es gibt eine Sicherheitsbox für die Angeklagten. Und zehn Kameras für den Mitschnitt. Für die rund 1.800 Zivilkläger stehen bis zu zehn weitere Säle mit Live-Übertragung zur Verfügung.

Hohe Erwartungen an den Prozess

Aus Sicht der Historikerin Virginie Sansico werde so ein Prozess oft als Katharsis, als Reinigung erhofft, die es den Opfern erlaube, sich neuen Dingen zuzuwenden. Aber so einfach sei das nicht. Denn es gehe vor allem um die Angeklagten. "Ein Strafprozess ist nicht dazu da, um es den Opfern leichter zu machen, sondern um die Angeklagten zu richten. Das ist der Zwiespalt."

Verfahren im Stream

Die Zivilkläger können den Prozess auch per Webradio 30 Minuten zeitversetzt von zu Hause verfolgen. Das hat Grégory Reibenberg nicht vor. Der Eigentümer der Brasserie "La Belle Équipe" will lieber Musik im Radio hören. Sein Restaurant war einer der sechs Tatorte. Vor seinen Augen starben mehr als 20 Menschen, darunter die Mutter seiner heute 14-Jährigen Tochter.

Es sei gut, dass es einen Prozess gebe. "Ich bin Zivilkläger für meine Tochter, ich werde aussagen, für die Opfer. Das ist mir eine Ehre. Wir müssen unsere Zivilisation zeigen und Recht sprechen." Er wolle, dass die Namen der Opfer öfter zu hören sind, als die der Henker. "Wenn wir das Ende des 2. Weltkriegs feiern, zeigen wir auch nicht Hitlers Porträt und sagen, für wie viele Opfer er verantwortlich ist. Wir zeigen lieber die Gerechten der Völker."

"Nur die Handlanger?"

Reibenberg will die 20 Angeklagten, 14 davon anwesend, nicht sehen. Er will verstehen: "Sind das nur Handlanger, Idioten, die gerade vorbeikamen? Haben sie nur Handys übergeben? Oder waren es Schläfer? Denn was wir erleben mussten, das waren keine Attentate, das war eine Militärattacke, eine neue Kriegsform." Er verfolge den Prozess deshalb nur am Anfang und am Ende. Bis heute schließt Reibenberg an jedem 13. des Monats sein Restaurant. Es sei ein guter Grund für den Prozess, wenn durch ihn auch nur ein Mensch heile.