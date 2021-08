Terrorismus-Experte: "Taliban haben aus Vergangenheit gelernt"

Der Terrorismus-Experte Peter Neumann hat im BR Fernsehen vor den radikal-islamistischen Taliban gewarnt. Sie seien nicht gemäßigt, sie seien nur vorsichtiger und hätten aus der Vergangenheit gelernt, sagte er im Interview mit der BR24 Rundschau.

"Sie glauben nach wie vor an die gleiche Ideologie. Sie sind islamistische Fundamentalisten. Sie sind allerdings pragmatischer. Aber ob das auf lange Sicht hält und ob sie sich innerhalb der Organisation durchsetzen können, das ist noch nicht entschieden." Peter Neumann, Terrorismus-Experte.

Neumann verweist auf Kommandeure an der Basis der Taliban, die Ideologen seien und das volle Programm sofort durchsetzen wollten.

Mit Taliban im Gespräch bleiben

Er ist der Auffassung, dass die westlichen Mächte durch den Abzug aus Afghanistan das "größte Druckmittel" verloren haben. "Der Westen hat gar nicht mehr so viel Einfluss, wie man sich selbst vorstellt. Die Druckmittel sind jetzt auf der Seite von China, vom Iran, von Ländern, von denen sich die Taliban tatsächlich etwas erhoffen." Dennoch hält es Neumann für wichtig, dass man mit den Taliban im Gespräch bleibt und verhandelt.

Ähnlich hatte sich bereits am Donnerstag der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger ebenfalls in der BR24 Rundschau geäußert. Um Ortskräfte in Sicherheit zu bringen, müsse man mit denen sprechen und verhandeln, die jetzt die Macht hätten - und das seien nun mal die Taliban. "Ob das eine förmliche, völkerrechtliche, staatsrechtliche Anerkennung mit sich zieht, das wollen wir den Juristen überlassen", so Ischinger. Aber praktisch heiße das, natürlich müsste man mit ihnen verhandeln. "Ich finde es auch richtig, dass wir das Reden mit den Taliban nicht etwa den Chinesen, den Russen und den amerikanischen Unterhändlern überlassen, sondern dass wir als Europäer, wir als Deutsche die Kontakte zu den neuen Machthabern suchen."

Taliban wollen islamischen Gottesstaat

Die Taliban versprechen zwar Amnestie und auch Frauenrechte, aber der Politikwissenschaftler Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr München traut dem nicht: "Es ist eine moderatere Sprache. Aber der Kern ist noch immer der gleiche. Die Taliban, die einen islamischen Gottesstaat in Afghanistan errichten wollen." Es werde alles mit dem Vorbehalt der Scharia gesagt. So sagen die Taliban, dass es nur Amputationen, Steinigungen und Hinrichtungen geben werde, wenn es durch Gerichte entschieden werde. Aber über allem stehe die Scharia, das streng islamische Rechtssystem, so Masala.

Schon jetzt wollen tausende Afghanen das Land verlassen. Kommt es zu einer neuen Welle von Geflüchteten? Politikwissenschaftler Masala ist da eher skeptisch: "Also es wird sicherlich Flüchtlingsbewegungen geben, wobei man sagen muss, Pakistan hat die Grenze zu Afghanistan geschlossen, aber diese Flüchtlinge werden sich in der Region bewegen. Also diese plötzliche Idee, dass diese Flüchtlinge im Prinzip von Afghanistan direkt nach Deutschland marschieren werden. Das ist unsinnig, sondern sie werden sich in der Region niederlassen."