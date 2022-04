"Terror": Offenbar Tote nach Raketenangriff in Odessa

Odessa soll erobert werden

Der russische Generalmajor Rustam Minnekajew hatte am Freitag angekündigt, Ziel der nun eingetretenen "zweiten Phase" der Militäroperation in der Ukraine sei die Eroberung des Donbass und des Südens. Neben einer Landverbindung zur annektierten Krim-Halbinsel würde so auch eine bessere Unterstützung für prorussische Separatisten in Transnistrien in der Republik Moldau ermöglicht, erklärte er.

Diese von russischen Nachrichtenagenturen verbreiteten Äußerungen deuten darauf hin, dass Moskau neben der Einnahme der seit Wochen heftig umkämpften Hafenstadt Mariupol auch die Eroberung von Odessa anstrebt.

Mariupol: Sturm aufs Stahlwerk

Russische Streitkräfte unternehmen nach Angaben der ukrainischen Regierung einen neuen Versuch, das von ukrainischen Kämpfern besetzte Stahlwerk in Mariupol zu stürmen. Es gibt offenbar Luftangriffe auf das Gelände. Noch vor ein paar Tagen hatte der russische Präsident Wladimir Putin gesagt, man werde von der Erstürmung absehen und das Stahlwerk nur blockieren.

Am Vormittag meldeten auch ukrainisch kontrollierte Städte in der Region Luhansk heftigen Beschuss. Auch die Stadt Lwiw in der Westukraine rechnet mit neuen Angriffen und hat deshalb eine nächtliche Ausgangssperre erlassen. Sowohl für Mariupol als auch für den Donbass waren laut Vertretern der Ukraine neue Evakuierungsaktionen geplant. Ob die Fluchtkorridore zustande gekommen sind, ist unklar.